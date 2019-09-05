Виктор Медведчук, народный депутат ВР, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на полях международного Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал о стратегическом значении развития экономических отношений между Украиной, Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Меня как представителя Украины, как представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь», как народного депутата интересуют экономические процессы, которые находятся в центре мировой экономики. Меня сегодня интересует ситуация, которая складывается в тех странах, где находятся рынки сбыта продукции Украины. Они являются огромной перспективой для нашей страны», – заявил Медведчук в интервью телеканалу «Россия-24».

Политик высказал мнение, что на сегодняшний день такие связи являются не очень интенсивными: «Я имею в виду связи Украины со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но в будущем, в перспективе, если наша страна будет идти по пути радикальных изменений экономической политики, экономического сотрудничества, восстановления экономических отношений с РФ в первую очередь, со странами СНГ и активизации экономической политики в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, то, то, что происходит здесь, является не просто актуальным, является очень важным для нашей страны».

Виктор Медведчук рассказал о встречах и переговорах, которые запланированы на ближайшие дни. «Во-первых, сегодня планируем принять участие в главном событии – пленарном заседании, где будут принимать участие президент РФ Путин, премьер министр Индии, премьер-министр Японии и другие высокопоставленные гости. Есть планы по бизнес-встречам с отдельными политиками. Это все «состоится» сегодня и завтра». Кроме того, Виктор Медведчук – украинский парламентарий, представитель второй по величине в Верховной Раде Украины фракции проанонсировал встречи с российским руководством: «Я думаю, что переговоры такие будут. И встречи будут».

Как известно, 4 сентября, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила о давлении, которое оказывает власть на оппозиционную политическую силу. В частности, в заявлении говорится: «Попытки блокирования международных контактов второй по уровню народной поддержки политической силы противоречат интересам Украины и свидетельствуют о попытке установления диктатуры. И все это неизбежно будет осуждено международным сообществом. «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет и дальше работать на благо народа и в интересах Украины. По решению Стратегического совета нашей партии Председатель политсовета Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке».