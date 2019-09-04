Действующая украинская власть недооценивает важность и потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», анонсировав участие главы ее политсовета Виктора Медведчука в V Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
«Все наши соседи – Россия, Казахстан, Белоруссия, Польша – участвуют в глобальном проекте «Один пояс, один путь». В рамках этого проекта в странах-участницах строятся железные дороги, автомагистрали, унифицируются таможенные правила и процедуры, что позволяет доставлять китайские товары в ЕС за короткий срок, и, конечно, приносит немалую пользу экономикам этих стран», - отмечают в партии.
Ежегодно на Дальнем Востоке это мероприятие посещают официальные лица государств, руководители органов государственной власти, представители международного бизнеса. По данным организаторов, в этом году ВЭФ ожидает около 5 тысяч участников из 50 стран мира.
«Участие в Восточном экономическом форуме необходимо, чтобы обсудить с политической бизнес-элитой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, каким образом заинтересовать такие локомотивы мировой экономики как Китай, Япония, Индия, Корея и другие, изложить наше видение по решению задач экономического развития и партнерства как второй по величине фракции в украинском парламенте», – говорится в заявлении.
В партии отмечают, что вопросы транзита через Украину, возвращение ее в число успешных и надежных транзитеров товаров из стран Азии в ЕС – одни из ключевых задач для восстановления украинской экономики. И оппозиция готова делать все, чтобы Украина была выгодно представлена на международной арене.
Пока же Украина который год остается за рамками такого важного делового события как ВЭФ. Более того, в «Оппозиционной платформе – За жизнь» напомнили, что недавний скандал, связанный с предприятием «Мотор-Сич», был крайне негативно воспринят не только Китаем, но и многими другими государствами. Оппозиция считает, что власть, допускающая и поощряющая такую политику, не воспринимается как адекватный партнер в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Депутаты «Оппозиционной платформе – За жизнь» считают, что сегодня новая украинская власть, как и предыдущая, идет по пути усугубления экономического и политического кризиса, в результате которого Украина превращается из мощного, транзитного государства в периферию, непривлекательную для инвестора. А вместо развития экономики страны команда власти пытается бороться с оппозицией диктаторскими методами, готовя грязные провокации.
«Для атаки на лидеров нашей политической силы в ближайшее время, по данным СМИ, Служба безопасности Украины по команде власти готовит провокации с целью вынудить нашу политическую силу отказаться от активных действий, направленных на нормализацию украино-российских отношений, прекращение боевых действий и установление мира», – отмечается на сайте.В «Оппозиционной платформе – За жизнь» акцентировали внимание на том, что все попытки блокирования международных контактов политической силы, которая, как показали выборы, находится на втором месте по уровню народной поддержки, будут осуждены международным сообществом.
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