Издания Польши, включая самые авторитетные агентства и каналы, публикуют заявление украинского народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука относительно возможных дат проведения обмена заключенными между Украиной и Российской Федерацией.

Так, материал о ситуации с обменом распространило крупнейшее информационное агентство Республики Польши Polska Agencja Prasowa (РАР). В частности, информагентство сообщает: «Российские СМИ цитируют пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, который участвовал в переговорах по обмену заключенными и который в четверг заявил, что переговоры еще продолжаются.

- Я знаю, что такие переговоры ведутся, но окончательного варианта пока нет. Вопрос (...) Сенцова также окончательно не решен, - сказал Медведчук».

Текст РАР уже перепечатали сайты государственной радиокомпании Polskie Radio, государственного польского телевидения Telewizja Polska, региональный интернет-портал Майкрософта а также ряд других авторитетных изданий страны.

Информацию об обмене с заявлением Виктора Медведчука подали и журналисты крупнейшего частного телеканала Польши Polsat. В частности, в материале на сайте телекомпании сказано: «Российские СМИ цитируют пророссийского политика Украины Виктора Медведчука, который участвовал в переговорах по обмену заключенными и который в четверг заявил, что переговоры все еще продолжаются». «Я знаю, что такие переговоры ведутся», - сказал тогда Медведчук», - цитирует далее СМИ украинского политика.

Напомним, Виктор Медведчук занимается вопросами обмена и освобождения удерживаемых лиц с декабря 2014 года политик. Благодаря его участию в этом процессе удалось вернуть уже 489 человек. В 2019 году политик сумел добиться одностороннего освобождения четверых граждан, удерживаемых в ОРДО и ОРЛО. В последнем рейтинге самых влиятельных людей Украины (составлен журналом «Новое время») Виктор Медведчук занял десятую строку, став единственным оппозиционным политом в ТОП-10 этого рейтинга.