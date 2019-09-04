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Политолог Михаил Басараб обратил внимание, что фракция партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в первый же день работы Верховной Рады подала проект постановления о выполнении  Минских соглашений. Об этом Басараб написал в своем Facebook.

«Под шум торжественной атмосферы ОПЗЖ вчера внес проект постановления о «мире». Это постановление предусматривает принятие целого ряда законов, направленных на исполнение «Минских договоренностей» и «восстановление мира», - написал он.

С ним согласился политолог Петр Олещук, который написал, что пока партия Зеленского переживает «головокружение от успехов», Медведчук настойчиво продолжает работать над мирным урегулированием.

«Сам обратил внимание, что пока «зеленые» переживают «головокружение от успехов», Медведчук настойчиво делает свое дело - в первый же день зарегистрировал постановление «о восстановлении мира» и «имплементации Минских соглашений». Другие фракции еще до сих пор делят посты в комитетах», - прокомментировал политолог. 

По словам Олещука, видимо, у Медведчука есть основания считать, что эти законопроекты будут одобрены.

«Вряд ли Медведчук, который уже давно занимается этой темой, вносил бы список законопроектов просто «лишь бы было». Очевидно, есть основания у него считать, что эти законопроекты могут быть одобрены», - отметил он.

Олещук считает, что у Медведчука есть стратегический план по поводу мирного урегулирования, который он настойчиво реализует.

«Наверное, стратегический расчет заключается в том, что когда снова (допускаю, достаточно скоро) возникнет на уровне мировой политической конъюнктуры задача реализовать Минские договоренности, у него уже будет все готово для этого. Тогда можно будет сказать, что соответствующие законопроекты - уже в Раде, и их можно проголосовать «очень быстро», - резюмировал политолог Петр Олещук.

В свою очередь, Михаил Басараб дал понять, что все другие фракции ВР не только не подали свои проекты о мирном урегулировании, но и не сформировали позицию по поводу инициативы Медведчука.

«Хотелось бы как можно быстрее услышать позицию других фракций об этом постановлении ОПЗЖ», - так завершил свой пост Михаил Басараб.
ForUm

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