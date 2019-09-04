Телеграм-канал «Легитимный» опубликовал сообщение следующего содержания: «Наш источник из Офиса президента сообщает, что сейчас подбирают время и формат для оглашения доказательной базы против Медведчука и ОПЗЖ. Возможно, в ближайшее время ожидается пресс-конференция главы СБУ Ивана Баканова, на которой будут вскрыты все схемы Медведчука и финансирования ОПЗЖ. Медведчуку от Зеленского поступила конкретная угроза возбудить на него уголовные дела (а там есть за что), если он не перестанет всюду лезть в украино-российские отношения».

За несколько дней до этого Владимир Зеленский, подводя итоги своих первых 100 дней президентства, специально анонсировал «громкие истории» в отношении оппозиционной партии.

«В постановочном рекламном фильме на телеканале «1+1», так называемом интервью президента, в отношении нашей партии были выдвинуты безосновательные обвинения, приправленные прямыми угрозами», – отметила партия в своем вчерашнем заявление.

Оппозиция подчеркивает: благодаря большинству в парламенте, которое в основном составляют избранники, не имеющие опыта и малейшего понятия о государственном устройстве и законотворчестве, Зеленский сегодня пытается узурпировать власть в своих руках, поскольку депутаты послушно голосуют за инициативы президента.

Как отмечают в партии, сегодня президент Зеленский и его команда прекрасно поняли, что единственной реальной оппозицией для власти является именно «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Для этого в ближайшее время готовится пресс-конференция главы СБУ – полное подобие пресс-конференции, которое СБУ Грицака по заказу Порошенко уже проводило для того, чтобы помешать делу установления мира, нормализации украино-российских отношений и освобождении удерживаемы лиц», – отмечают в партии.

В свое время Петро Порошенко также пытался уничтожить острые и откровенные передачи, которые транслировались в прямом эфире, заменив их на заранее смонтированные рекламными «интервью» с заготовленными вопросами.

«Власть действует цинично и незаконно – от попыток лишить лицензии телеканал NewsOne и рейдерского захвата канала «112 Украина», до клеветнических обвинений и открытых угроз в отношении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»», – говорится в заявлении партии.

Сам Медведчук во вчерашнем комментарии в Верховной Раде сказал: «Подобные заявления, это еще одно подтверждение со стороны Зеленского, что он хорошо понимает, осознает о том, что есть оппозиционная сила с которой он, к сожалению, начинает бороться незаконными политическими мотивированными методами».