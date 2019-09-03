Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич спокойно относится к некомплиментарной критике.

Он отметил, что «не комментирует вещи, на которые не влияет», передает Украинская правда,. По словам нардепа, друзья иногда шутят, пересылают ему какие-то сообщения. К мемам относительно отсчета дней, в течение которых Шуфрич остается «небитым», нардеп относится спокойно.

«Очень спокойно. Пусть попробуют, - сказал он. - За 20 лет в политике ты нормально воспринимаешь такие вещи, если ты уважаешь даже мнение, которое не очень комплиментарно. В этом есть принцип свободы: каждый имеет право высказаться. Только я считаю, что надо воздержаться от оскорблений».

28 августа под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялась акция протеста против назначения Шуфрича председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Активисты критиковали его за пророссийскую позицию.

Нестор Шуфрич - народный депутат нескольких созывов, занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительствах Николая Азарова и Виктора Януковича.

20 декабря 2018 года в зале Верховной Рады произошла драка между депутатами 8-го созыва «Оппозиционного блока» и коалиции после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат, где был призыв отдать под суд Виктора Медведчука.