Все изменения в Конституцию Украины должны проходить с соблюдением всех процедур, регламентированных действующим законодательством. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады IX созыва, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя журналистам обвинения представителей партии «Слуга народа» в том, что оппозиционная политсила намерено затягивает время с принятием законов.

«Когда «Слуги народа», не дай бог, упростят нашу Конституцию и законы, в том числе Закон о регламенте, и это перестанет быть требованием, то тогда никто не будет, как они говорят, затягивать процедуры», — отметил народный депутат.

Виктор Медведчук подчеркнул, что его партия настаивает на том, чтобы все изменения, которые вносятся сегодня украинским парламентом, были приняты с выполнением норм законов, поскольку это – главный показатель здорового, демократического общества.

«Демократия – это процедуры, не будет процедур – не будет демократии», – отмечает политик, подчеркивая: если у партии власти получиться все упростить, это негативно отразится на развитии парламентаризма, государства и законотворчества в целом.

«Мы обязаны выполнять все законодательные нормы, которые утверждают, что мы живем в правовом демократическом государстве, а не просто имеем название государства, от которого может не остаться ничего, если действительно эти процедуры будут упразднены», – заметил Виктор Медведчук.

Народный депутат также отметил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» поддерживает сокращение количества народных депутатов.

«Это наша позиция и моя личная, еще с 2000 года. Я был одним из организаторов референдума, когда 89% граждан Украины проголосовало за уменьшение до 300 народных депутатов. Сегодня у нас позиция следующая: мы разместили на нашем сайте предложение относительно количественного изменения состава парламента. Мы считаем, что их (ред. – народных депутатов) должно быть не больше 225 и пропорциональная система выборов», –прокомментировал парламентарий.

Народны депутат уверен, что такое решение может эффективно повлиять на законодательный процесс и с этим не должно быть никаких проблем.

Поддерживает «Оппозиционная платформа – За жизнь» и введение императивного мандата – права фракции лишать депутата его статуса. По мнению главы политсовета, императивный мандат дисциплинирует, исключает коррупционную составляющую в деятельности парламента, а также обязывает народного депутата отстаивать интересы той политической силы, с которой он зашел в парламент.

Являясь автором конституционной реформы 2004 года, Виктор Медведчук отметил, что в то время тоже не обошлось без ошибок в этой норме закона.

«Тогда императивный мандат включал в себя три составляющие. Первая – избранного народного депутата можно было лишить мандата, если он не вошел во фракцию. Вторая – если он был исключен из фракции. Третья – если он вышел из фракции. Так вот, самое главное второе обстоятельство (депутат может быть исключен из фракции), его изъяли, когда в окончательном варианте принимали конституционную реформу 8 декабря 2004 года. Это была ошибка. Потому что после этого начались перебежки депутатов из одной фракции в другую, они не требовали ответственности. И это был негативный момент для всей системы парламентариев», – прокомментировал Медведчук.

Он также заметил, что его политическая сила сделает все от нее зависящее, чтобы в Верховной Раде этого созыва учитывались все ошибки прошлого.