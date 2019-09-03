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Инициатива команды президента Зеленского отменить до конца текущего года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в первую очередь должна быть поддержана украинским народом. Так считает народный депутат Верховной Рады IX созыва, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Вопрос о том, можно ли продавать земли сельскохозяйственного назначения, беспокоит многих людей в нашей стране. Позиция нашей партии – это можно делать только через проведение национального референдума. И только тогда, когда народ с этим согласится», — отметил Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента.

Народный депутат подчеркнул, что земля – это исключительно собственность украинского народа.

«Говорить о том, что кто-то это может сделать по требованию Международного валютного фонда или внешнего управления, которое сейчас введено в Украине, абсурдно», – заявил Виктор Медведчук.

Он также отметил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», никогда не поддержит эту инициативу власти и готова максимально разъяснять людям, что такое решение в первую очередь направлено против интереса украинских граждан.
ForUm

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