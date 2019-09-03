Журналист Николай Васильковский прогнозирует на сайте «Корреспондент», что «поскольку такие фигуры как Олег Сенцов, Кирилл Вышинский, украинские моряки и т.д. на слуху, попытки «вбросить» фейковые новости об обмене/освобождении будут продолжаться».

В связи с этим Васильковский разработал несколько признаков, «которые помогут разоблачить фальшивые новости и не попасться на крючок «фейкометов».

Прежде всего, пишет Васильковский, «обращайте внимание на источник». Журналист аргументировал, что ни экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, ни сотрудница Верховной Рады, которые «вбросили» фейк, просто не имеют источников информации, чтобы делать такие заявления.

«К тому же, ни один из серьезных переговорщиков никогда не комментирует, пока дело не сделано и обмен не состоялся», - добавил он.

Во-вторых, продолжает Васильковский, если речь идет о настоящем освобождении, то звучит юридическая формула, благодаря которой удалось освободить людей.

«К примеру, чтобы освободить Надежду Савченко в 2016 году, Медведчук разработал формулу «прошение – указ о помиловании – освобождение». Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко по просьбе родственников журналистов ВГТРК, погибших на Донбассе. А в Киеве президент Порошенко аналогично подписал указ о помиловании двух одесских журналистов, которых обвиняли в пособничестве непризнанным республикам Донбасса», - напомнил он.

Васильковский конкретизирует, что с юридической точки зрения, в случае с Олегом Сенцовым и украинскими моряками речь идет не об обмене, а об освобождении.

«Поэтому, согласно букве закона, и в том, и в этом случае речь идет не об обмене пленными (потому что с правовой точки зрения войны нет), а об одновременном освобождении», - подчеркнул журналист.

Наконец, подчеркивает Васильковский, сообщения об освобождении должен подтвердить Виктор Медведчук - только тогда речь идет о достоверной информации.

«Наконец, договоренности об одновременном освобождении украинских и российских узников должен подтвердить Виктор Медведчук – ключевой украинский переговорщик с Кремлем», - акцентировал автор.

По словам Васильковского, Кремль давно дал понять, с кем в Киеве он готов выстраивать диалог - это Медведчук.

«Дело в том, что Кремль еще несколько лет назад четко дал понять, с кем в Киеве будет выстраивать диалог. И это в первую очередь Медведчук, считающийся человеком, который выполняет свои обещания. Собственно, это единственная значимая фигура из украинских политиков, кто пользуется доверием Путина и регулярно общается с президентом РФ», - аргументировал журналист Николай Васильковский.