Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в непрозрачности финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» являются абсурдными. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил народный депутат Верховной Рады IX созыва, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что финансирование деятельности «Оппозиционной платформы – За жизнь» осуществляется из открытых источников легальными денежными средствами. «Критика эта абсурдна, потому что наша партия является прозрачной в своем финансировании, - заявил журналистам Виктор Медведчук. — Мы финансируем партию из легальных источников, средствами, которые прошли налогообложение».

Кроме того, политик отметил, что такое заявление президента Зеленского еще раз демонстрирует: партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» является реальной оппозицией для власти: и для господина Зеленского, и для его команды.

Виктор Медведчук также подчеркнул, что подобные разговоры и упреки со стороны президента говорят о том, что власть начинает бороться с оппозицией незаконными, политическими мотивированными методами.