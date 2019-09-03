Даже задействовав все связи, братьям Шефирам не удалось осуществить обмен по формуле «33 на 33». Об этом в своей статье пишет журналист Александр Артищенко.

Со стороны Украины представителями выступили братья Шефиры – Сергей и Борис Шефиры. «Именно им Зеленский поручил отодвинуть от переговорного процесса опытного и пользующегося расположением Кремля Виктора Медведчука».

Напомним о том, что за последние пять лет именно Виктор Медведчук обменял не одну сотню украинских военных.

«Зеленский, в первую очередь хотел, чтобы непременно в списке присутствовал Олег Сенцов. В России он приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Со стороны РФ об освобождении «не могло быть и речи – он осуждён за особо тяжкое преступление».

Однако эта затея не увенчалась успехом и обмен сорвался. «Шефиры задействовали практически все свои связи в московском истэблишменте, и, по всей видимости, рассчитывали на то, что обмен состоится. Не исключено, что их попросту «развели» московские партнёры. Ибо ни Сенцова, ни националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха российская

сторона обменивать не намерена», – говорит журналист.

«Таким образом, «натянуть нос» Медведчуку братьям Шефирам не удалось. Равно, как и сделать работу Медведчука самим, без его помощи».

В то время как украинская власть продолжает врать о том, что «обмен «на носу», осталось лишь обсудить детали. А это, мягко говоря, далеко не так».

Если говорить про украинских военных моряков, то их возвращение может состояться вне зависимости от обменов военнопленных, – утверждает Артищенко. «Киев и Москва в этом случае идут по иному пути – моряков обменяют не на пленных-участников гражданской войны на Донбассе, а на подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал. И тут всё в руках Киева – как только пойдёт вода, моряков-провокаторов передадут украинским властям».