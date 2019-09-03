Из принципиального: «минус» 150 депутатов, «плюс» законодательная инициатива для граждан и «прощай» мандат за кнопкодавство и прогулы

В первые два дня работы Верховной Рады во исполнение своих предвыборных обещаний президент Владимир Зеленский внес в парламент 21 законопроект (а всего уже зарегистрировано около сотни документов. - Авт.) - 7 из них касаются изменений в Основной Закон. Некоторые чисто технические, но есть и принципиальные, которые существенно меняют политический ландшафт в стране как, например, изменение численности депутатского корпуса почти на треть.

Ожидается, что все эти законопроекты будут проголосованы в первом чтении в течение второй сессии Рады, которая начинается 3 сентября. Согласно регламенту, «прохождение» конституционных изменений, окончательное их утверждение конституционным большинством (не менее 300 голосов) должно произойти не ранее следующей сессии, то есть не раньше февраля следующего года. Пока новый парламент предварительно одобрил один законопроект - об отмене депутатской неприкосновенности, доставшийся новой власти «по наследству» и проголосованный предыдущим парламентом в первом чтении. Укринформ предлагает краткий анализ будущих конституционных изменений в последовательности их регистрации в Верховной Раде.

Адвокатская монополия – до свидания!

№1013: «Проект Закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)».

Предлагается отменить адвокатскую монополию, отменив положения ч. 4 и 5 ст. 131-2 Конституции, согласно которым осуществлять представительство лица в судах и спорах имели право только адвокаты. И подпункты 11 п. 16-1 раздела ХV «Переходные положения» Конституции, где говорится о сроках перехода от прокурорской защиты к адвокатской.

Напомним, что это положение появилось в Основном Законе в рамках судебной реформы, которую начал пятый президент Петр Порошенко в 2016 году. Адвокатская монополия вызвала большие споры в юридических кругах, так как ограничивала защиту в суде только лицами, имеющими адвокатские удостоверения. Хотя теоретически осуществлять ее может любой человек с юридическим образованием.

Из проекта следует, что исключительное право адвокатов сохраняется только при осуществлении защиты лица от уголовного обвинения.

Комитет по вопросам правовой политики уже рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня второй сессии проект Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)» и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Конституция подтверждает, что НАБУ и ГБР – вотчина президента

№1014: «Проект Закона о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины». Предлагается закрепить в ней полномочия Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Сейчас такие полномочия закреплены в профильных законах, но их отсутствие в Конституции в последние годы давало оппозиции повод для критики: мол, полномочия главы государства исчерпывающе описаны в Основном Законе и никаких упоминаний о НАБУ и ГБР там нет. Теперь это противоречие устраняется. До сих пор Конституция давала Президенту только право с согласия ВР назначать и увольнять генпрокурора, а также четырех из восьми членов Совета НБУ.

Законодательную инициативу – в народ!

№1015. «Проект Закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)».

Предлагается наделить граждан правом вносить собственные законопроекты в Раду, наряду с президентом, правительством и народными депутатами (вполне в соответствии с предвыборным лозунгом «мы теперь все президенты». - Авт.). Для этого в ст. 93 добавят только одно слово.

Статья 93 будет изложена в следующей редакции: «Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, народным депутатам Украины и реализуется ими в случаях и порядке, определенных Конституцией Украины и законами Украины...»

Дескать, перечень субъектов права законодательной инициативы сегодня сужен и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины, как единственный источник власти в стране. Очевидно, что детальная процедура подачи таких «народных» законопроектов будет прописана в отдельном законе.

Омбудсменов станет больше...

№1016: «Проект Закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)».

Предлагается ч. 1 ст. 85 Конституции дополнить пунктом 17-1 о назначении на должности и освобождении от должностей уполномоченных ВР (омбудсменов), заслушивании их ежегодных докладов о состоянии соблюдения Конституции и законов в соответствующих сферах. А в ст. 101 зафиксировать, что для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах ВР может назначать уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

«Проблема реализации прав и свобод человека и гражданина - без преувеличения самая актуальная из социальных проблем в Украине. Именно поэтому важно создание действенного и эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине. Очевидно, что одного должностного лица - Уполномоченного по правам человека, на которого сегодня возложена эта функция, не может эффективно выполнять отведенные ему полномочия», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

...а народных депутатов, наоборот, меньше

№1017: «Проект Закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)».

Едва ли не самое революционное изменение, которое будет касаться уже следующего парламента - это предложение главы государства урезать количество нардепов с 450 до 300, которые также будут избираться на пять лет. Также предлагается ввести языковой ценз: гражданин Украины, не владеющий государственным украинским языком, не может быть избран в ВР.

В добавок в ст. 77 Конституции хотят закрепить пропорциональную модель выборов на основе открытых партийных списков. Такая модель Избирательного Кодекса, напомним, была проголосована парламентом прошлого созыва в последний день его работы.

Интересно, что попытки сократить число депутатов в истории независимой Украины уже были. Так, второй президент Леонид Кучма выносил этот вопрос на всеукраинский референдум. По результатам голосования 16 апреля 2000 года почти 90% граждан высказались в поддержку этой идеи. Тогда же народ проголосовал за ограничение депутатской неприкосновенности и введение двухпалатного парламента. Но в итоге нардепы внесли в Конституцию только право президента распускать Раду, проигнорировав другие решения, принятые на референдуме. Правда, к тому, как этот референдум был организован и проведен, было много вопросов, претензий и возражений. А инициирован он был фактически Виктором Медведчуком, тогдашним главой Администрации президента.

Прогульщики и кнопкодавы – на выход!

№1027: «Проект Закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)».

Помимо традиционных причин прекращения полномочий народного депутата (смерть, собственное желание, роспуск парламента и т.д.), предлагается отзыв его мандата за «кнопкодавство». Причем ответственность наступает не только, когда он сам за кого-то голосует, но и если дает разрешение коллеге проголосовать за себя. Также депутат останется без мандата, если в течение одной сессии без уважительных причин пропустит треть заседаний Рады или комитета, в котором работает.

Еще одно изменение, прописанное в проекте закона, предусматривает, что депутат, желающий добровольно сложить свой мандат, прекращает полномочия сразу после своего публичного заявления на заседании парламента. Сейчас, чтобы добровольно прекратить свою работу в Раде, за это заявление депутата должны проголосовать его коллеги в зале. Случалось так, что нардепы, заявив о добровольном сложении полномочий, не могли избавиться от мандата, поскольку Рада по тем или иным соображениям не голосовала за их заявления. Прежде всего, это касалось мажоритарщиков, поскольку тогда пришлось бы проводить довыборы на освободившемся округе. например, так было с Аленой Бабак (ныне министр по вопросам развития громад и территорий. - Авт.), которая подала такое заявление еще в 2017 году, но оставалась до конца каденции, поскольку голосов за ее увольнение из депутатских рядов так и не нашлось.

Верховная Рада обрастет дополнительными «органами»

№1028: «Проект Закона о внесении изменений в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)».

Предлагается дать ВР право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы - в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Украины. Мол, это нужно для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единого органа законодательной власти в Украине. «Принятие закона будет способствовать оптимизации работы парламента и эффективному выполнению им своих функций», - говорится в пояснительной записке.

Депутаты – это обычные люди: хоть и с мандатом, но «прикосновенные»

№7203: «О внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов».

Законопроект уже экс-президента Петра Порошенко №7203, принятый в первом чтении прошлым парламентом, был заново зарегистрирован в первый же день работы Рады нового созыва 30 августа 2019 года. Днем ранее ВР проголосовала за предварительное его одобрение (постановление №1095), поскольку он прошел экспертизу Конституционного Суда.

Законопроектом предлагается из ст. 80 Конституции убрать абзац «народные депутаты Украины не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны и арестованы». Эту статью предлагается принять в следующей редакции: «Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Напомним, что всего за время независимости, парламент лишил неприкосновенности 19 депутатов. И только одного - Виктора Лозинского - суд посадил в тюрьму за убийство. Обычно, до арестов и судебных приговоров дело не доходит - «неприкосновенные» депутаты вовремя дают деру от правосудия. Из последних таких «беглецов», например, экс-нардеп из группы «Воля народа» (а ранее «регионал. - Авт.) Александр Онищенко, которого обвиняют в хищении государственных средств через газовые схемы и в государственной измене.

Профильный комитет Рады дал «зеленый свет» снятию неприкосновенности и предлагает уже на днях голосовать за него окончательно, то есть, конституционным большинством в 300 голосов. Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.