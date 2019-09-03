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Глава Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков открыл вторую сессию действующего парламента.

На нем зарегистрировались 393 народных депутата, сообщает «Украинская правда».

В сессионном зале присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие члены правительства.

В начале заседания приняли присягу Сергей Ларин (ОПЗЖ), зарегистрированный народным депутатом 21 августа, а также Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба. Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко («Слуга народа»), зарегистрированные Центризбиркомом как нардепы 2 сентября.

Они сразу присоединились к фракциям своих партий.

Кроме того, во фракцию «Голос» вошли депутаты Галина Васильченко, Инна Совсун и Ольга Степанишина.

Ожидается, что 3 сентября депутаты отменят депутатскую неприкосновенность. Для таких изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов.

В первом чтении соответствующий законопроект приняли на первой сессии нового парламента в ночь на 30 августа.

Первая сессия длилась один день с ночью – более 15 часов. На ней были назначены члены Кабинета Министров, глава Службы безопасности Украины и генеральный прокурор.
ForUm

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