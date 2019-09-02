«Громкая история, которая плохо закончится», – такое будущее президент Зеленский пообещал партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», когда вместо традиционной и живой пресс-конференции с журналистами подсунул обществу хорошо режиссированный фильм с удобными вопросами и продуманными заранее ответами о своих первых 100 днях работы на посту президента.

То, что в своем хорошо подготовленном спиче президент страны уделил особое внимание «Оппозиционной платформе – За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук, только лишний раз доказывает: в качестве оппозиции власть видит именно эту политсилу. Более того, она реально ее боится, поэтому решила показать, что готова на любые шаги, лишь бы снизить ее влияние в современной жизни страны.

«Зеленский настолько боится Медведчука, что даже готов расстаться со своим имиджем демократа и поставить под вопрос существование второй по численности депутатской фракции, за которую проголосовало почти 2 млн избирателей (ред. Для сравнения – в Латвии сегодня проживает 1,9 млн. людей) и существование оппозиционных каналов», – пишет журналист Василий Стоякин.

По мнению журналиста, одна из причин такого страха в том, что Зеленский видит в Викторе Медведчуке главного конкурента на переговорах с Кремлем.

«Фактически он (ред. - Медведчук) выполнял роль министра по делам России в администрации Порошенко и посла Украины в России. Все обмены пленными и заключенными шли исключительно через него», – отмечает журналист. Он также напомнил, что у Медведчука, в отличие от команды власти, есть реальный план по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, «Оппозиционная платформа – За жизнь», вторая по количеству народных депутатов в Верховной Раде фракция, всегда имеет возможность разоблачать Зеленского.

Поэтому расценивая это как угрозу для своей политсилы, Зеленский готов делать все, чтобы нивелировать политический вес Медведчука. В этом новый глава украинского государства – отличный последователь своего предшественника Петра Порошенко, который в свое время тоже пытался найти хоть какие-то нарушения в структурах, подконтрольных Медведчуку. В частности, искали «махинации» на рынке сжиженого газа, неоднократно предпринимались попытки закрыть телеканалы или найти подтверждения иностранным источникам финансирования политической деятельности.

Однако все тщетно. Сергей Лещенко как представитель партии Петра Порошенко, разоблачающий якобы махинации Медведчукана рынке газа летом 2017 года, проиграл все без исключения суды, поскольку не смог доказать свои обвинения.

Журналист отмечает, что все стремления новой власти «разоблачить Медведчука» приведут к такому же результату.

«Медведчук – публичный политик уже много лет, так что никаких сомнительных схем он бы, пожалуй, не допустил, – говорит Василий Стоякин, напоминая также, что Виктор Медведчук – один из ведущих украинских юристов.

Журналист отметил, что все обвинения против Медведчука будут готовиться «методом художественного малевания», что в итоге ударит в первую очередь по самой партии власти.