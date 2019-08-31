Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич на посту главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова будет ее отстаивать, независимо от того сколько депутатов входит в состав комитета.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.

«Дело в том, что то, что сделали пока в подготовительной группе и предлагают залу - думаю, к сожалению, что зал поддержит это. Потому что большинство у коалиции или у самой большой фракции «Слуга народа», есть достаточное количество голосов, это поддержат, безусловно. Я считаю, что это нарушение прав журналистов, нарушение прав свободы слова в Украине, потому что это - главный профильный комитет, это комитет, в котором предметом рассмотрения являются законодательные акты, которые утверждают, фиксируют и дают возможность работать сегодня СМИ, рассматривают жалобы, решают те или иные вопросы, которые возникают в вопросах законодательного урегулирования вопросов свободы слова. То, что так сделали, - это отношение наибольшей фракции «Слуга народа» к этому вопросу», - отметил Медведчук.

Политик также прокомментировал выход некоторых депутатов из комитета по вопросам свободы слова.

«То, что сделали пятеро депутатов, - ну это вообще уже, знаете, своего рода цинизм. Но то, что наш коллега, Нестор Шуфрич, возглавил этот комитет, - я хочу вам сказать и хочу сказать всем журналистам, что все будет хорошо. Это человек с бойцовскими качествами, это человек, который будет отстаивать свободу слова независимо от того, сколько сегодня членов этого комитета. Я знаю его способности, я знаю его характер, я знаю его настрой, и думаю, что он оправдает доверие нашей партии, нашей фракции на этом посту», - подчеркнул политик.

Напомним, главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады стал народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич. Соответствующее решение принято на заседании подготовительной группы представителей парламентских партий 27 августа. Всего в комитете будет семеро депутатов.