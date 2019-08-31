Виктор Медведчук шестой год занимается освобождением удерживаемых лиц, движимый исключительно своей гражданской позицией, не получая за это ни наград, ни часто даже благодарности от первых лиц государства.

Об этом в эфиретелеканала «112 Украина» заявил народный депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко, комментируя посещение 30 августа председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и сопредседателем фракции этой политической силы в парламенте Вадимом Рабиновичем в российской тюрьме «Лефортово» осужденных в РФ украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка.

«Виктор Медведчук занимается этим(обменами и освобождением удерживаемых лиц. – Ред.) с 2014 года. Сотни людей освобождены с его участием. Он не получил за это никаких наград, действует из гражданских побуждений. Недавно освободил четырех человек и сам их привез, – напомнил Юрий Бойко. – Считаю, что любые шаги в этом направлении, которые приведут к скорейшему освобождению наших людей, улучшат ситуацию и откроют путь к урегулированию конфликта на Востоке Украины».

Более того, по мнению представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь», предыдущая власть не гнушалась использовать для собственного пиара успехи Виктора Медведчука в переговорном процессе по обмену и освобождению удерживаемых лиц. «На этой теме пытался пиариться предыдущий президент, – уверен Юрий Бойко. – Освобождал Медведчук, а пиар устраивал президент Порошенко. Это было видно всей стране невооруженным глазом».

Как отметил политик, именно по вине предыдущей власти уже почти два года не было обменов удерживаемыми лицами. Но теперь появилась надежда, что процесс сдвинется с мертвой точки.

«Есть проторенный путь, но на два года эти процессы были заблокированы. Не по вине нашей политсилы или Виктора Медведчука. Они были заблокированы предыдущим президентом в силу разных обстоятельств, – заявил Бойко. – А привело это к трагедиям, когда люди не могут вернуться домой. Это абсолютно цинично, и это надо преодолеть».

По словам Юрия Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович навестили украинцев, осужденных в РФ, чтобы поддержать их и сообщить, «что вот-вот уже все закончится, потерпите немного, ребята, и будете дома».