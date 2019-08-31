«Очевидно, что в деле освобождения украинских узников возникли проблемы... Именно поэтому президенту пришлось обращаться за помощью», - так политический эксперт Юрий Гаврилечко в своем Facebook охарактеризовал ситуацию с заявленным освобождением украинских узников, отбывающих наказание в РФ.

Гаврилечко констатирует, что в процессе освобождения возникли непредвиденные сложности. Именно поэтому в непростой процесс переговоров включился глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Может быть, против освобождения Сенцова и моряков выступили российские силовики (об этом писали Telegram-каналы), может, подвела неопытность новой власти. А, может, и первое, и второе, и еще какие-то причины. Поэтому в этот непростой процесс был вынужден включиться Медведчук», - констатировал он.

По словам Гаврилечко, нужно учитывать, что «Украина - не Россия», потому что в РФ действует вертикаль власти. Поэтому решающую роль играет переговорщик, у которого есть прямой контакт с Владимиром Путиным - а это только Медведчук.

«Путин дал команду - и все строем побежали исполнять: олигархи и чиновники, губернаторы и депутаты, чекисты и юристы. И если переговоры по обмену узниками между Украиной и РФ забуксовали, то сдвинуть вопрос с места способен только тот, у кого есть прямой контакт с Путиным - а среди украинских политиков такие возможности есть сейчас только у Медведчука», - подчеркнул эксперт.

По мнению Юрия Гаврилечко, именно такие примеры показывают, у кого есть реальное влияние на политические решения.

«В этой связи хотелось бы напомнить, что реальное влияние не измеряется постами в Facebook и количеством подписчиков в Инстаграм. Настоящее влияние - это как раз способность решать вот такие проблемы, которые сложились с освобождением украинских узников в РФ. Магия ФБ тут не работает. И от написанного поста обмен сам по себе не осуществится», - иронически заключил политический эксперт Юрий Гаврилечко.