В Верховной Раде предложили отменить уголовную и административную ответственность для участников военного конфликта на Донбассе.
Законопроект № 1089 зарегистрирован группой депутатов во главе с членом Оппозиционного блока Вадимом Новинским.
Проект закона предусматривает «недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».
На данный момент текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента отсутствуют.
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