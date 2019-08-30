Освобождение Кирилла Вышинского из СИЗО не стоит воспринимать как повод для проведения встречи в «нормандском формате», о чем уже поспешили заявить некоторые эксперты. Так считает политический эксперт Александр Скубченко. Об этом Скубченко написал в своем Facebook.

«Некоторые СМИ уже начали фантазировать, что теперь есть повод для встречи в «Нормандском формате»: Меркель, Макрон, Путин и Зеленский. Но напомню, что «Нормандский формат» привязан к Минским соглашениям. И повод для встречи в «Нормандском формате» — это подвижки в выполнении «Минска-1» и «Минска-2», - аргументировал эксперт.

Скубченко поясняет, что освобождение Вышинского - это не повод для встречи в «нормандском формате», поскольку его случай не подпадает под действие Минских соглашений.

«Пункт №6 – про обмен «всех на всех» — охватывает только тех людей, кто попал в плен во время войны на Донбассе. То есть на Вышинского пункт про обмен заложниками и незаконно удерживаемыми лицами не распространяется. А значит никакого повода для встречи в «нормандском формате» как не было, так и нет. Если нужны достижения по Минским соглашениям, давайте выполнять Минские соглашения», - призвал он.

Скубченко утверждает, что настоящим поводом для встречи в «нормандском формате» может быть обмен пленными, подобно тем массовым обменам, что организовывал Виктор Медведчук.

«Таким поводом мог бы стать массовый обмен пленными между Киевом и непризнанными ДНР/ЛНР, подобно тем обменам, которые уже организовал ранее Медведчук», - уверен эксперт.

Скубченко считает, что Медведчук как гарант выполнения договоренностей между Киевом и непризнанными республиками Донбасса и сейчас может организовать массовый обмен пленными.

«Собственно, Медведчук, как гарант договоренностей, и сейчас мог бы организовать обмен между Киевом и Донбассом. От Зеленского здесь требуется всего лишь одно: поставить свою подпись под указом о помиловании людей из списка ДНР/ЛНР», - пояснил он.

Поэтому, по словам Скубченко, освобождение Вышинского из СИЗО - это успех, если оценивать с человеческой точки зрения. Но если оценивать в привязке к выполнению Минских соглашений, то никакого прогресса нет.

«Поэтому, с человеческой точки зрения, с точки зрения справедливости, выход Вышинского из СИЗО, это, безусловно, прорыв. Что касается «нормандского формата», давайте не выдавать желаемое за действительное. Повода для встречи как не было, так и нет. Путину по-прежнему нет никакого смысла ехать на «нормандский саммит», - сделал вывод политический эксперт Александр Скубченко.