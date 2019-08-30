30 августа народные депутаты ВР IX созыва Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прилетели в Москву, в «Лефортово», где проведали Николая Карпюка и Станислава Клыха.

«Наш приезд – это в первую очередь гуманитарная акция, – заявил Виктор Медведчук. – Более того, как вы понимаете, мы договаривались об этом не сегодня и даже не вчера. Эта договоренность существовала раньше, поскольку наша партия занимается вопросом освобождения тех людей, которых мы сегодня посещали, граждан Украины – и Николая Карпюка и Станислава Клыха. Это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос долго, длительное время».

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович рассказали, что передали им приветы от родственников, украинское сало и украинский хлеб.

Виктор Медведчук особо подчернул, что длительное время занимается вопросами освобождения по просьбе родных и близких и подтвердил, что сегодняшняя встреча с Карпюком и Клыхом – это и есть своего рода ответ на ту позицию, которая была высказана вчера господином Песковым от имени Кремля, когда его попросили прокомментировать обстоятельства, связанные с освобождением. Виктор Медведчук рассказал, что сегодня они с Вадимом Рабиновичем приехали в Москву для того, чтобы эта готовность к проведению обмена созрела и такой обмен был проведен как можно скорее.

Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что вопросами обмена новая власть занимается успешнее, чем предыдущая.

Народный депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович отметил, что возвращение домой удерживаемых лиц является стратегической задачей партии: «Мы сюда приехали не для медалей, не для орденов и точно не для того, чтобы сейчас прийти к вам и что-то рассказать». Парламентарий подчеркнул, что, благодаря проведенной Виктором Медведчуком работе по освобождению удерживаемых лиц, около 900 человек сегодня находятся дома. Также он выразил надежду, что в самое ближайшее время этот список пополнится еще несколько людьми.

Рабинович отметил, что, в отличие от режима Порошенко, который специально тормозил обмены, подготовленные Виктором Медведчуком, нынешняя власть и президент Зеленский ведут переговоры по обмену намного успешнее.

Кроме того, Вадим Рабинович обратился к Карпюку и Клыху со словами поддержки: «Я меньший дипломат, чем Виктор Владимирович, я скажу проще: "Ребята, все будет хорошо, уже все будет хорошо"».