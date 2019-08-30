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Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности должен пройти долгий юридический путь, прежде чем избранные народные депутаты примут его в окончательной редакции. 

Об этом заявил избранный народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Верховной Рады после торжественного заседания 29 августа. Трансляцию вел телеканал NEWSONE.

«Если это будет сегодня, то станет нарушением закона о регламенте, причем грубым. Мы по этому поводу уже высказались. Наша фракция, как и партия в целом, поддерживает отмену неприкосновенности как для депутатов, так и для президента. Мы подготовили законопроект, изменения в Конституцию, который сегодня будем инициировать», - отметил Медведчук.

«А касательно того, чтобы немедленно ставить на повестку дня отмену депутатской неприкосновенности, то это станет нарушением, ибо законопроект №7203 не получил подтверждение комитета по правовой политике. Поэтому его можно включить в повестку дня, но сначала новый комитет должен рассмотреть вывод Конституционного суда, вернуть в зал Рады, и парламент при любом решении должен направить его опять в КСУ, и только после этого его можно принимать в первом чтении и уже на следующей сессии его можно принять в окончательной редакции 300 голосами», - объяснил политик.
ForUm

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