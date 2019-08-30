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Россия и Украина еще не согласовали список лиц, которых могут обменять. 

Об этом заявил избранный народный депутат, председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE, отвечая на вопрос журналистов.

«Окончательный вариант обмена, в том числе и количественный, еще не утвержден. Мне известно из СМИ о варианте «33 на 33», но пока что до конца индивидуально по личностям не согласовано. Это мне известно. А все остальное - это переговорная позиция, и на такие вопросы должна отвечать власть», - отметил Медведчук.

Политик также прокомментировал информацию, что некие лица пытаются дискредитировать президента Владимира Зеленского и сорвать процесс обмена политзаключенными между Украиной и РФ. 

«Я не знаю, кто может подставлять Зеленского. По этому поводу надо обращаться к нему и его команде. В частности, к тем, кто принимает непосредственное участие в переговорах по обмену. Может, и подставляют, а, может, и нет. Это вопрос к ним», - сказал он.
ForUm

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