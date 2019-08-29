Уверенное второе место «Оппозиционной платформы – За жизнь» на парламентских выборах и возвращение в большую политику главы ее политсовета Виктора Медведчука, влиятельного политика-тяжеловеса, открывают новое окно возможностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

Как отмечает политолог Денис Гаевский, сегодня кандидатов на роль посредника между Киевом и Москвой более чем достаточно. Но так ли они необходимы в новых политических реалиях с началом нового политического цикла в Украине? Ведь при кажущемся богатстве выбора альтернативы Виктору Медведчуку в качестве эффективного переговорщика между Киевом и Москвой нет.

Политолог отвечает: «Виктор Медведчук – свой человек в Кремле. Он регулярно встречается с президентом Российской Федерации, к нему прислушиваются. Более того, деятельность Медведчука продемонстрировала реальный результат в вопросе освобождения людей на Донбассе».

Эксперт считает, после смены власти в Украине многие мировые лидеры начали непубличную конкуренцию за право стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой в решении вопроса по Донбассу и ряда других накопившихся противоречий.

Гаевский называет ряд политических фигур, которые негласно претендуют на то, чтобы выполнять эту функцию: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Беларуси Александр Лукашенко. У каждого из них сложились неплохие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Однако каждый из них будет преследовать в первую очередь свои политические интересы.

«Возможность повлиять на Киев может быть интересна Нетаньяху в качестве разменной карты в диалоге с Москвой по интересующим Израиль вопросам Ближнего Востока», – комментирует политолог недавний приезд в Украину премьер-министра Израиля.

Реджепа Тайипа Эрдогана Денис Гаевский считает ситуативным посредником, который недостаточно погружен в повестку украинско-российских отношений: «Отношения с Украиной рассматриваются Анкарой в значительной степени как производная от отношений с Москвой».

Сможет ли воспользоваться миротворческим потенциалом Александра Лукашенко новый президент Украины Владимир Зеленский, тоже пока не ясно.

«Киев во времена Порошенко крайне скептически относился к инициативам Лукашенко по белорусским миротворцам, поскольку Белоруссия наряду с Россией входит в ОДКБ и является частью Союзного государства», – говорит Гаевский, еще раз подчеркивая: альтернативы Медведчуку в качестве переговорщика между Киевом и Москвой нет и быть не может.