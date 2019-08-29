Народный депутат Верховной Рады IX созыва, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, рассказал о позиции партии относительно отмены депутатской неприкосновенности. Политик отметил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» поддерживает и разделяет идею снятия с народных депутатов неприкосновенности, но считает, что это решение должно быть принято одновременно с отменой неприкосновенности президента Украины и в строгом соответствии с законами Украины.

Виктор Медведчук подчеркнул, что решение об отмене неприкосновенности следует принимать в соответствии с Регламентом ВР и точно не в первый день работы украинского парламента.

«Если это будет сегодня (рассмотрение вопроса об отмене депутатской неприкосновенности. – Ред.), то это будет нарушением закона о Регламенте. Причем это будет грубое нарушение Регламента», ‒ отметил парламентарий.

Виктор Медведчук напомнил, что соответствующий законопроект № 7203, рассмотренный еще Верховной Радой предыдущего созыва, в свое время был направлен в Конституционный суд. А после получения заключения Конституционного суда – в Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия. Однако на этом этапе работа над документом остановилась, заключения комитета в отношении данного законопроекта нет до сих пор, и теперь работу над ним должен продолжить парламент IX созыва.

«Сейчас можно говорить о его включении в повестку дня. Но новому Комитету по вопросам правовой политики и правосудия необходимо рассмотреть заключения Конституционного суда, где есть предостережение. Потому что предостережения рассматриваются комитетом, ‒ объяснил Виктор Медведчук процедуру прохождения документом всех этапов перед принятием. ‒ После этого комитет должен вернуть законопроект на рассмотрение в сессионный зал, а Верховная Рада, в свою очередь, снова направить его в Конституционный суд».

И только после этого, по словам народного депутата, законопроект может быть принят в первом чтении, а на следующей очередной сессии – в целом 300 голосами.