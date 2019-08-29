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«Первый вопрос, который мы поднимаем сегодня, он главный не только для нашей партии, а для всей Украины. Ведь 80% граждан нашей страны, согласно всем социологическим исследованиям, выступают за прекращение боевых действий на Донбассе и восстановление мира в стране. Поэтому наша партия сегодня вносит проект постановления о мире в Украине, прекращении боевых действий и выполнении Минских соглашений», – рассказал на открытии первого торжественного заседания Верховной Рады IX созыва народный депутат Виктор Медведчук, председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Парламентарий отметил, что в постановлении перечислены все те законы, которые должны быть приняты парламентом. Верховная Рада обязана поручить профильному комитету предложить разработать законопроекты и рассмотреть их в ближайшее время на заседании. В частности, речь идет о следующих нормативно-правовых актах: об изменениях в Конституцию относительно автономного статуса неконтролируемых территорий Донбасса, законе об амнистии, законе о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, законе об особом порядке местного самоуправления на этих территориях, законе о свободной экономической зоне и законе, который непосредственно будет касаться восстановления  конституционных прав наших граждан на Донбассе.

Медведчук отметил, что данные законы предусмотрены «Комплексом мер по выполнению Минских соглашений», который принят в Минске 12 февраля 2015 года и утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН.

Виктор Медведчук подчеркнул, что выполнение Минских соглашений, которые во всем мире считаются безальтернативными, позволит вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность государства.

Напомним, сегодня депутаты Верховной рады IX созыва принесли присягу на верность Украине. Традиционно текст присяги зачитал старейший депутат ‒ Юлий Иоффе, представитель «Оппозиционного платформы – За жизнь».
ForUm

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