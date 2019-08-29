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Велика вероятность того, что после окончания срока президентства Зеленского ждет участь Порошенко. Такое мнение в своей  статье высказал писатель и политический деятель Эдуард Лимонов.

Зеленский обещал остановить войну на Донбассе, но «с обеих сторон продолжают гибнуть люди». Это, как, впрочем, и другие обещания новоизбранного президента, не реализовано до сих пор.

«Президент-главнокомандующий боится отдать приказ, который повредит популярности избранного президента Зеленского и уменьшит шансы Зеленского на следующих президентских выборах», ‒ говорится в статье.

По словам писателя, в стране изменилась лишь фамилия президента: «Страна все равно осталась несамостоятельной, между тем с населением около 40 миллионов человек Украина могла бы быть самостоятельным европейским государством. Но не стала и даже не пытается стать».

Лимонов также отметил, что новый президент Украины, как и его предшественник Порошенко, все так же продолжает управлять страной под «покровительством Великого американского Хана».

Поэтому, убежден Лимонов, на следующих выборах Зеленского может ждать участь Порошенко.

«Украинцы кое-как перетерпят президентство Зеленского, а в следующий раз проголосуют за партию Бойко ‒ Медведчука, к этому идет», ‒ подытожил Эдуард Лимонов.
ForUm

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