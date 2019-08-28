Войдя в топ-10 самых влиятельных людей Украины, Виктор Медведчук стал феноменом современной политики, заметно потеснив с политического «олимпа» тех, кто еще вчера казался нерушимой скалой. Так результаты рейтинга «100 самых влиятельных людей Украины», опубликованного в журнале «Новое время», прокомментировала Светлана Кушнир, политический эксперт.

«На фоне серьезных потрясений в высших эшелонах политической элиты такой политик как Виктор Медведчук продемонстрировал незыблемость своего статуса. Более того, он продемонстрировал серьезный прогресс, поднявшись с 25 на 10 место», – отмечает эксперт, напоминая, что в 2003-2004 годах Виктор Медведчук занимал вторую позицию в рейтинге самых влиятельных политиков, первым тогда был президент Леонид Кучма.

Сегодня Виктор Медведчук – глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и единственный оппозиционный политик, чье имя оказалось в рейтинге.

По мнению Светланы Кушнир, такой политический вес Виктор Медведчук имеет благодаря своей взвешенной, целенаправленной позиции, которую разделяют и поддержали на недавних выборах в парламент миллионы украинцев.

«Заняв второе место на выборах, Медведчук совершил чудо, в которое еще год назад мало кто верил. Впервые за пять лет в Верховной Раде будет вторая по численности фракция, которая открыто выступает за нормализацию отношений с Россией и критикует прозападный вектор развития Украины», – говорит Светлана Кушнир. Она также отмечает, что Виктор Медведчук – единственный украинский политик, у которого есть прямой контакт и доверительные отношения с Владимиром Путиным.

«Несмотря на смену власти, он как был, так и остался главным переговорщиком на высшем уровне между Украиной и Российской Федерацией. Знаково, что 10 августа российский премьер Медведев открыто поздравил «Оппозиционную платформу – За жизнь» «с весомым результатом» на выборах», – считает эксперт.

Анализируя рейтинг персон, которые оказались в сотне самых влиятельных людей страны, Светлана Кушнир сравнила украинский политикум со скалами: «Есть скалы настоящие, выдержавшие не одну бурю, а есть – декоративные. Из пенопласта. Построенные специально для шоу».

Действительно, в украинские рейтинги, как правило, попадают те политики, которые находятся в высших эшелонах власти. Как только властные кабинеты для них закрываются, они автоматически теряют к себе интерес и вылетают из всех рейтингов.

Один из таких примеров – действующий пока премьер-министр Владимир Гройсман, который «упал» с 6 места в 2018 году на 64-е в нынешнем.

«Не помогли ни попытка отмежеваться от токсичного экс-президента, ни «гордые» 2% с хвостиком партии «Украинская стратегия», которые проект Гройсмана получил на выборах», –отметила эксперт.

Примерно такая же ситуация и с другими политиками.

«Турчинов. Яценюк. Парубий. Еще вчера они вершили людскими судьбами, ежедневно пророчили вторжение многомиллионной российской армии, строили стену из «сетки-рабицы» на границе, вели заседание парламента на неизвестном науке языке. А сегодня – даже воспоминаний о них в рейтинге не осталось», – прокомментировала позиции в рейтинге Светлана Кушнир.