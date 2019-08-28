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Крупный бизнес нужен власти только для созидания, а не грабежа. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил олигарх Игорь Коломойский.

Отвечая на вопрос о том, удобны ли олигархи президентам и премьер-министрам, в частности Ринат Ахметов мгновенно подарил «скорые помощи» по просьбе Владимира Зеленского, Коломойский заявил: «Они уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет – мы умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него (Зеленского. - Ред.) нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков... Коломойского у него нет. Если Коломойский скажет завтра: «давайте грабить», то нет у него Коломойского. Коломойский нужен, если он может что-то созидать, как и Ахметов, и Пинчук, и Фирташ, и Медведчук. Хотя Медведчук и Фирташ - стремная история с русскими».

«Тот грабеж, который у нас происходит, только у нас и работает», - констатировал Коломойский.
ForUm

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