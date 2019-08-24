Всего за полгода мы видим рост сторонников нейтралитета Украины в 1,5 раза. Так блогер Анна Левинкова прокомментировала вFacebook результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), показавшего резкий рост сторонников внеблокового статуса Украины.

«Новый опрос КМИС демонстрирует резкий скачок количества сторонников внеблокового статуса Украины. Если в декабре 2018-го внеблоковый статус поддерживали 24,1%, то в августе 2019-го – уже 35,9%», - констатировала она.

По словам Левинковой, курс на НАТО несет Украине одни проблемы. Тем более что НАТО не берет на себя никаких обязательств по защите Украины.

«Украинцы начинают осознавать, что играть за команду НАТО – это находиться на переднем крае в противостоянии Запада и России. При том, что НАТО никаких обязательств защищать Украину никогда не себя не брало, хотя по полной юзает нашу территорию в рамках Программы сотрудничества Украина-НАТО», - пояснила она.

«Да и коллективный Запад не спешит компенсировать Украине потери из-за испорченных отношений с Россией», - добавила блогер.

По словам Левинковой, фактически все больше украинцев поддерживают статус Украины в качестве моста между Западом и Востоком, как предлагает оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«И социология показывает, что все больше украинцев поддерживают единственный здравый вариант для Украины – быть мостом между Западом и Востоком, как предлагает Медведчук», - делает вывод блогер.

Анна Левинкова обращает внимание, что больше все внеблоковый статус поддерживают в тех регионах, где победила «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«Кстати, обратите внимание, больше всего сторонников внеблокового статуса на Юге (64 %) и на Востоке (42 %), где большинство голосов на выборах взяла партия Медведчука ОПЗЖ. И это неслучайное совпадение, а результат системной работы», - пояснила блогер Анна Левинкова.