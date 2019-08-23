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Если новая власть рискнет начать войну с Виктором Медведчуком, то в России никто не будет договариваться с Зеленским. Так писатель Денис Жарких прокомментировал информацию украинских СМИ, что новая власть готовит рейдерский захват телеканала «112 Украина» как первый эпизод атаки на Медведчука, а курирует операцию глава Офиса президента.

По словам Жарких, «есть информация, что атака на 112 канал — это только первый эпизод войны новой власти против оппозиции в лице «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Разные источники сообщают, пишет Денис Жарких, что «часть окружения Зеленского подстрекает нового президента на войну с Медведчуком и даже разработала некий «план Барбаросса».

«Барбаросса» - в переводе означает «рыжая борода» - это прозвище средневекового императора Фридриха Барбароссы… Кстати, в окружении Зеленского тоже есть своя «борода», которая подстрекает к нападению», - пишет писатель, намекая на олигарха Игоря Коломойского.

Но Денис Жарких убежден, что в случае атаки на Медведчука новая власть вместо плана «Барбаросса» получит Сталинград.

«Вот только хорошо бы Зеленскому с самого начала понимать, что в случае атаки на Медведчука, в ответ можно получить Сталинград», - уверен он.

По словам Жарких, в таком случае никто в России не станет договариваться с Зеленским.

«Мы видим, как Европа и Америка в своих геополитических интересах толкают Украину к переговорам с Россией, а путь в Россию окажется закрыт.

В случае если новая власть начнет атаковать ключевого переговорщика, никто в России ни о чем с Зеленским договариваться не будет, предупреждает Жарких.

«И тогда пусть Зеленский сам объясняет украинцам, почему он говорил, что «это действительно приоритетный вопрос: и моряки, и все наши политзаключенные, и военные пленные», а все перечисленные украинцы так и остаются в тюрьме. И пусть тогда новая власть объясняет, почему приходится закупать ядерное топливо в Австралии, уголь в Колумбии, дизель где-нибудь в Конго и платить за это бешеные деньги», - рисует писатель для власти мрачное будущее.

А в случае, если Зеленский не договорится о транзите газа в ЕС, ему надо готовиться к негативной реакции стран ЕС, уверен Денис Жарких.

«Наконец, один из горящих вопросов повестки дня — это новый контракт на поставки газа «Газпрома» в ЕС через украинскую территорию. А если Зеленский и компания не обеспечат транзит газа в Европу, то придется испытать на себе все прелести похолодания отношений с ФРГ, Францией и другими странами ЕС», - предупредил нового президента писатель Денис Жарких.
ForUm

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