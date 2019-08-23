Позиция такого олигарха как Ринат Ахметов в рейтинге «100 самых влиятельных людей Украины» выглядит завышенной, потому что он серьезно потерял во влиянии после того, как его политические проекты провалились на выборах, пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Максим Панченко.

«… третье место Ахметова, «Оппозиционный блок» которого на последних выборах феноменально проиграл всё, что только мог, поистине удивляет — его позиция выглядит несправедливо завышенной», - утверждает политический обозреватель.

Панченко отмечает, что единственный участник топ-10 самых влиятельных украинцев, кто занял высокую позицию благодаря своему авторитету, а не из-за высокой должности - это оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Виктор Медведчук — единственный из первой десятки самых влиятельных украинцев, кто не занимает высокие посты во власти и не является олигархом, а занял топовую позицию благодаря своему авторитету и статусу значимой политической фигуры», - констатировал автор.

По словам Панченко, еще год назад второе место на выборах для оппозиции выглядело фантастикой, но благодаря Медведчуку стало реальностью.

«Нарастив в последние годы активность в публичной политике, он сумел объединить представителей «партии мира» в рамках «Оппозиционной платформы — За жизнь» и на выборах 21 июля провести вторую по величине фракцию в Верховную Раду. Ещё год назад такой результат для оппозиции выглядел как фантастика, однако сегодня это стало частью новой реальности», - делает вывод обозреватель.

«Вот почему даже проамериканское «Новое время», которое старается освещать деятельность Медведчука в темных тонах, скрепя зубами, было вынуждено отдать ему 10 место», - добавил он.

По словам Максима Панченко, Медведчук находится на прямом контакте с Владимиром Путиным - и использует этот ресурс в интересах Украины.

«Свою роль сыграло и то, что, находясь на прямом контакте с российским президентом Владимиром Путиным, Медведчук неоднократно демонстрировал свою способность использовать этот ресурс в украинских интересах, в частности, при освобождении наших пленных», - пояснил политический обозреватель Максим Панченко.