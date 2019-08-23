«Число сторонников НАТО в Украине уверенно сокращается», – об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук отметил, что, несмотря на активное продвижение стратегии необходимости вступления Украины в НАТО представителями, как старой, так и новой власти, число сторонников членства в НАТО среди украинцев заметно уменьшилось.

«При этом мнение граждан по поводу членства в НАТО новая власть, как и старая, закрепившая этот курс в Конституции Украины, не учитывает. Между тем по итогам общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года, число сторонников НАТО среди украинцев заметно уменьшилось», – сказал политик.

«Сегодня вступление Украины в Североатлантический альянс как вариант гарантирования безопасности поддерживают 40,9% опрошенных, тогда как еще в декабре 2018-го количество таких респондентов достигало 46,1%», –говорится в заявлении.

И также отметил, что среди опрошенных граждан, больше сторонников военного союза с Россией и другими странами СНГ, чем тех, которые выступают за вступление Украины в НАТО.

«Примечательно, что суммарно количество сторонников внеблокового статуса Украины и тех, кто поддерживает военный союз с Россией и другими странами СНГ, превышает число сторонников вступления в НАТО (40,9% против 43,3%). Стоит отметить, что это без учета мнения жителей Донбасса и Крыма, всегда выступавших категорически против членства в альянсе», – заявил Медведчук.

По мнению председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», усиленное продвижение темы членства Украины в НАТО создает напряжение в обществе и раскалывает страну. Политик считает, что власть обязана консолидировать общество и сохранить целостность Украины.

«Совершенно очевидно, что вопрос членства Украины в НАТО раскалывает страну. Педалирование данного вопроса – крайне опасная тактика, которая лишь усилит напряжение в обществе», – говорит политик. «Напротив, стратегической задачей власти сегодня должен стать поиск точек соприкосновения ‒ тех идей и инициатив, которые будут направлены на консолидацию общества и «сшивание» страны. Только так можно сохранить целостность Украины, вернув Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, и усилить ее позиции на международной арене», – резюмировал Медведчук.