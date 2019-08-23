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Представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» заявил, что цель их партии – контроль за работой власти, а не борьба за должность вице-спикера» – сообщает итальянское информационное агентство Agenzia Nova.

В своем заявлении член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович отметил, что глава политсовета партии Виктор Медведчук уже занимал должность вице-спикера в Верховной Раде Украины, поэтому в партии приняли решение не выдвигать его на этот пост.

Представитель оппозиции также отметил, что Виктор Медведчук будет сосредоточен на работе в интересах партии.

«Теперь он (В. Медведчук – Ред.) сосредоточится на работе в интересах партии, в чем он хорошо разбирается» - цитирует Рабиновича Agenzia Nova.

Член партии сделал акцент на том, что для «Оппозиционной платформы – За жизнь» важно контролировать работу власти.

«Наша цель - не получить вице-спикерство в парламенте, а противостоять, влиять и контролировать работу правительства», - цитирует политика итальянское информационное агентство.

Напомним, что Виктор Медведчук был первым вице-спикером Верховной рады Украины в 2000—2001 годах, а также -  вице-спикером Верховной рады Украины в 1998—2000 годах. В обнародованном на прошлой неделе рейтинге «100 самых влиятельных людей Украины» по версии журнала «Новое время» Медведчук занял 10-е место, став единственным представителем политической оппозиции, вошедшим в Топ-10 наиболее влиятельных украинцев.

С декабря 2014 года политик занимается вопросами обмена и освобождения удерживаемых лиц. Благодаря его участию в этом процессе удалось вернуть 489 человек ‒ как военных, так и гражданских. В том числе в текущем году Медведчук сумел добиться одностороннего освобождения четверых граждан, удерживаемых в ОРДО и ОРЛО.
ForUm

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