«Важная роль Виктора Медведчука в урегулировании украинского конфликта была одной из центральных тем интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну 19 июня 2019 года в Кремле», – об этом говорится в материале, опубликованном польским журналом Polonia Christiana.

В ходе интервью Стоун и Путин обсудили План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, который глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте 17 июля в Страсбурге.

«Затем Стоун перешел к украинскому вопросу, указав, что Медведчук, недавно предложил план урегулирования напряженности в Украине. Американский режиссер спросил Путина, знает ли он что-нибудь об этом. Президент России ответил, что время от времени они встречаются и разговаривают, особенно об освобождении людей», – пишет польское СМИ.

Путин также отметил, что сотрудничество с Россией – это тот способ, который Виктор Медведчук хочет использовать, чтобы консолидировать независимую Украину.

«Президент (Путин – Ред.) объяснил, что Медведчук «выступает за независимость, консолидацию независимой Украины, и считает, что этого легче достичь путем сотрудничества с Россией», – цитирует Путина Polonia Christiana.

Стоун сделал акцент на высоких рейтингах и растущей поддержке украинцев партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Стоун указал на растущую поддержку партии Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь». Путин отметил, что он рад этому, потому что Медведчук и его партнеры выступают за восстановление отношений с Россией. «Я знаю его (Медведчука – Ред.) давно. Он держит свое слово. Если он что-то говорит, он это делает» – процитировал Путина польский журнал.