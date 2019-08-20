Путин рассказал, почему Медведчук заинтересован в урегулировании отношений с Россией, назвал его призывы к диалогу и выполнению Минских соглашений «абсолютно правильными», а также отметил, что позиция Зеленского в этих вопросах «противоречивая», - об этом говорится в материале, опубликованном польским консервативно-католическим журналом Polonia Christiana, освещающем недавнее интервью режиссера Оливера Стоуна с Владимиром Путиным.

Путин отметил, что Медведчук поставил перед собой задачу установить хорошие взаимоотношения с Россией для использования конкурентных преимуществ Украины в экономической сфере.

«По мнению президента РФ, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук «выступает за установление хороших отношений с Россией, чтобы использовать конкурентные преимущества Украины в экономике» - пишет Polonia Christiana.

В рамках интервью Стоун также отметил, что у Медведчука есть план-концепция урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Путин положительно высказался относительно мирного плана, а также призывов Медведчука по выполнению Минских соглашений.

«Я считаю абсолютно правильным, что он (Медведчук – Ред.) призывает к прямому диалогу с людьми, живущими на Донбассе. Он говорит, что считает необходимым полностью выполнить Минские соглашения, я не могу помочь, но полностью согласен с этим», - цитирует Путина польский журнал.

Путин также прокомментировал «противоречивую» позицию Зеленского, в отношении урегулирования ситуации на Востоке Украины.

«Во время предвыборной кампании президент Зеленский постоянно говорил о своей готовности сделать все, чтобы разрешить этот кризис. И вдруг вчера, находясь в Париже, он сказал, что не верит, что можно вести переговоры с так называемыми сепаратистами. Это явно противоречит тому, что он говорил во время своей избирательной кампании» - процитировал Путина журнал Polonia Christiana.

Напомним, Оливер Стоун - известный голливудский режиссер, один из создателей документального фильма «Нерассказанная история Украины», сюжет которого основан на интервью с Виктором Медведчуком и президентом России Владимиром Путиным.