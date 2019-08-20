Украинской власти придется держать ответ перед Европарламентом, если она не прекратит давление на независимые СМИ, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил в интервью телеканалу 112 Украина.

«Я оцениваю ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова как критическую. Причем она становится еще хуже, чем это было при предыдущем режиме Порошенко. Все действия, которые направлены в отношении вашего канала, в отношении NewsOne – принятие ВР 4 октября 2018 года (обращения к СНБО, - ред.), постановления о лишении лицензий, политически мотивированные действия со стороны Национального совета по радиовещанию в отношении отдельных каналов и СМИ – свидетельство того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан ту правду и в отношении власти, и в отношении того, что происходит в стране. И потому подобные действия – это и нежелание расследовать нападение на ваш канал, когда его обстреляли из гранатомета, это политически предвзятые действия, направленные на внеплановые проверки канала NewsOne - это все звенья одной цепи по отношению в том числе... и действий власти к оппозиции, представителям нашей политической силы. Ведь не секрет, что владельцем и 112 Украина, и NewsOne является член политсовета нашей партии Козак Тарас Романович», - рассказал Медведчук,

По его словам, в стране идет попытка зачистки информационного пространства, для того чтобы оставить только те СМИ, «которые будут угождать власти, которые будут работать во имя власти».

Медведчук также отметил, что по вопросу свободы слова в Украине будут слушания в Европарламенте.

«Есть уже позиция отдельных представителей Евросоюза. Тем более я знаком с депутатом (Нейтаном Гиллом, членом подкомитета по правам человека ЕП, - ред.), я встречался с ним, когда информировал о мирном плане урегулирования ситуации на Донбассе в Страсбурге, он присутствовал и принимал нашу делегацию. И я знаю его позицию, в том числе и в соответствии с тем, что происходит со СМИ. То, что он член комитета ассоциации Украина - ЕС, означает, что в ближайшее время ситуация станет предметом рассмотрения на этом комитете, для того чтобы уже новая власть отрапортовала или доложила, или проинформировала о том, что она пытается сделать в отношении СМИ в Украине и почему эти средства, которые применяются сегодня и по отношению к вашему каналу, и к NewsOne, никогда раньше не использовались, а сегодня это делается и через СБУ, и через прокуратуру, и через Национальный совет по радио и телевидению», - рассказал Медведчук.

Политик уверен, что подобные действия власти должны быть пресечены, так как они являются нарушением Конституции и действующего законодательства.

«Очень хорошо, что члены Международного редакционного совета вашего канала и представители соответствующего совета NewsOne реагируют, знают об этом и готовы сегодня выступать с критической позиции по отношению к действиям власти. Я думаю, что это отразится очень отрицательно на попытках власти лишить возможности вещателей, представителей СМИ доносить объективную информацию до наших граждан», - резюмировал Медведчук.

Напомним, в суде рассматривается дело о предоставлении Нацсовету права лишить телеканал 112 Украина лицензий на цифровое вещание. При этом судьи, рассматривающие это дело, контактируют с Офисом президента. Ранее глава государства никак не отреагировал на обстрел здания телеканала из гранатомета, что было квалифицировано правоохранителями как террористический акт.

Международный редакционный совет телеканала 112 Украина, в который входят депутаты Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Дэвид Коберн (Великобритания) и Арне Герике (Германия), крайне возмущен сложившейся в Украине ситуацией, при которой лидер информационного вещания страны, телеканал 112 Украина, может быть лишен лицензий на вещание из-за готовящегося незаконного решения украинского суда.