«Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает категорически против открытия рынка земли. А если власть и решится подойти к этому вопросу, то его необходимо решать исключительно на всеукраинском референдуме. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы категорически против свободной продажи земель сельскохозяйственного назначения. Продавать землю – последнее дело, заявил он. - Если наша страна, с учетом общих интересов и потребностей когда-то придет к решению этого вопроса, то это надо делать только через всеукраинский референдум».

Политик напомнил, что, согласно социологическим исследованиям, подавляющее большинство украинцев выступают против свободного оборота сельскохозяйственных угодий. К тому же, даже высокий результат партии «Слуга народа» и действующего президента на выборах не означает их поддержку большинством всех, кто имеет право голоса в Украине. А в вопросе земли – стратегическом для государства – необходимо учитывать мнение всех граждан страны.

«За господина Зеленского проголосовало тринадцать с половиной миллионов избирателей. Это 45% от тех граждан Украины, которые имеют конституционное право избирать, - подсчитал Виктор Медведчук. – За партию «Слуга народа», которая может взять всю полноту власти и принять решение об отмене моратория на продажу земли, проголосовало шесть с небольшим миллионов избирателей – 21% граждан Украины, которые имеют право голоса. Есть ли у них моральное право распоряжаться тем, что принадлежит всем гражданам, имеющим конституционное право выбора? Я считаю, что нет».

Медведчук напомнило: согласно ст. 13 Конституции Украины земля является одним из главных достояний украинского народа. «Поэтому только референдум может поставить точку в этом вопросе... Иначе это будет нарушением конституционного права не отдельных граждан, а украинского народа», - заключил он.