При президенте Зеленском, который уже очень скоро отметит свои первые 100 дней на посту главы государства, ситуация со свободой слова и отношением к оппозиционным политикам в Украине только ухудшается. Об этом в интервью телеканалу NewsOne рассказал Виктор Медведчук, глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Заявления отдельных праворадикалов о необходимости расстреливать из ПТУРов неугодных кому-то политиков, фактически призывы к террористической деятельности в отношении оппозиционных политических партий и бездействие по этому поводу правоохранительных органов, – все это происходит с молчаливого согласия сегодняшней власти. Более того, действующая, уже новая власть, возглавляемая господином Зеленским, способствует этому», – считает Виктор Медведчук.

Другого объяснения, почему до сих пор нет результатов расследования обстрела из гранатомета помещения канала «112 Украина», а также чем объяснить активные действия представителей команды президента Зеленского во что бы то ни стало избавиться от всех оппозиционных телеканалов, политик не видит.

«Что происходит сегодня с оппозиционными каналами, которые на правах собственности принадлежат нашему коллеге, члену политсовета партии Тарасу Романовичу Козаку? Власть сегодня официально, об этом заявлял сам Владимир Зеленский и члены его команды, делает все, чтобы лишить их лицензии, проводит надуманные внеплановые проверки», – говорит политик.

Напомним, что проверка NewsOne была назначена сразу после того, как телеканал заявил о намерении провести телемост дружбы с одним из российских телеканалов. Несмотря на то, что данная программа не предусматривала участие политиков и чиновников, телеканалу сразу пригрозили лишением лицензии, а радикально настроенные организации устроили массовые пикеты возле здания, прямо угрожая физическими расправами сотрудникам канала. По этой причине NewsOne пришлось отменить проведение телемоста.

Как отмечает Виктор Медведчук, сейчас во власти ведутся активные дискуссии, как лишить лицензий телеканалов NewsOne и «112 Украина». Подобную борьбу власть выстраивает и отношении оппозиционных политиков, в частности, представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Возбуждаются новые уголовные дела, назначаются новые экспертизы по поводу высказываний представителей нашей партии, моих и Юрия Бойко, на встрече 7 июня в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме, на переговорах с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером по вопросу снижения цены на газ для Украины. Сегодня назначаются экспертизы, чтобы привлечь к уголовной ответственности за высказывания нашей делегации на встрече с делегацией партии «Единая Россия». Назначены также экспертизы в отношении моих высказываний на встрече с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге», – рассказал Виктор Медведчук, отмечая, что власть видит в своих политических оппонентах в первую очередь врагов.

По мнению главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь», действия сегодняшней власти практически полностью повторяют не только риторику предыдущей, но и ее же методы.

«Президент Порошенко давал команды СБУ и прокуратуре возбуждать уголовные дела, осуществлять политические преследования. Сегодня это все продолжается, и СБУ, уже под руководством Зеленского, продолжает такую же незаконную деятельность. К сожалению, методы борьбы с оппозицией, которые были при Порошенко, удачно реализуются и сегодня», – заметил Виктор Медведчук.