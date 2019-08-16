Сценарий конфликта Зеленского с Виктором Медведчуком будет означать, что никто из политической элиты РФ не станет договариваться с новой властью. Об этом написал в Facebook политический эксперт Юрий Гаврилечко.

По словам Гаврилечко, «в любом случае, Зеленскому придется договариваться с РФ».

«Потому как вопросов нерешенных масса: это и судьба украинских моряков, и контракт на поставку и транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» после 1 января 2020 года, и мирное урегулирование на Донбассе после «хлебного перемирия» и многое другое. Причем внимательно следить за этими переговорами будут не только в США, но и в ЕС», - пояснил он.

Гаврилечко уверен, что без Медведчука новой власти не удастся договориться с Россией.

«А договариваться придется, исходя из реалий сегодняшнего дня. А эти реалии таковы: без В. Медведчука В. Зеленскому не удастся договориться с Россией. Можно вспомнить и целый ряд встреч с первыми лицами РФ уже при Зеленском, и недавнее поздравление Медведева «с весомым результатом» на выборах», - перечислил эксперт.

Если же Зеленский и его окружение рискнут пойти на конфликт с Медведчуком, пишет Юрий Гаврилечко, то в России никто с ними не станет договариваться. По словам эксперта, в таком случае Зеленский загонит себя в ситуацию цугцванга в шахматах.

«Следовательно, если Зеленский рискнет пойти на конфликт с Медведчуком, то загонит себя в ситуацию цугцванга. Цугцванг, как мы помним из шахмат, это когда любой следующий ход будет ухудшать положение нового президента. Если президентское окружение пойдет на такой сценарий, то в России никто не станет с ним договариваться», - описал сценарий эксперт.

При этом, по словам Гаврилечко, если Зеленский не сможет договориться с Россией, то вызовет негативную реакцию ЕС и США, которые рассчитывают на эти договоренности.

«В первом случае эта важность исходит от экономических интересов Евросоюза, который несет убытки от санкций против России, плюс зависит от транзита «газпромовского» газа. Во втором – от начавшейся в Штатах президентской гонки, где у Трампа есть все шансы быть переизбранным на второй срок. И он хорошо помнит о проблемах своей первой кампании, связанных с Украиной, потому явно не хочет наступить снова на те самые грабли», - пояснил он.

«Свое видение сам Трамп выразил на днях, когда сказал - обратите внимание на последовательность! - сначала Зеленский «договорится с президентом Путиным», а затем «он будет приглашен в Белый дом», - процитировал президента США политический эксперт Юрий Гаврилечко.