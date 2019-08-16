Позиции Украины как крупного производителя оружия на мировом рынке вооружений не раз пытались атаковать с помощью оружейных скандалов, - так политический консультант Юлия Комарова прокомментировала в своем блоге новость о крушении двух украинских самолетов Ил-76 в Ливии.

Вместе с тем, Комарова напомнила, что самый громкий оружейный скандал из-за обвинений в продаже радиолокационной станции «Кольчуга» в Ирак удалось погасить без ущерба для Украины.

«Кольчужный скандал» не просто привел к ухудшению отношений между США и Украиной, а серьезно ударил по позициям нашей страны на международной арене. США и другие страны Запада начали «закручивать гайки», для начала заморозив финансовую помощь Украине», - написала она.

Но главная опасность, подчеркнула Комарова, заключалась в том, что скандал грозил привести к международной изоляции, потому что Украина рисковала попасть в группу стран-изгоев.

Но глава АП Виктор Медведчук, поясняет политолог, сумел переиграть США с помощью западных инструментов влияния.

«Но репутацию Украины спас новый глава АП. Виктор Медведчук, возглавивший Администрацию президента в июне 2002 года, переиграл США на их же поле и с помощью западных инструментов влияния», - написала политолог.

Комарова напоминает, что глава АП пригласил в Украину группу американских и британских экспертов, которые проверили все РЛС «Кольчуга» в местах их дислокации. А осенью 2002 года Медведчук выступил на заседании Совбеза ООН, где развенчал все обвинения в адрес нашей страны.

После того, как Медведчук провел встречи с такими знаковыми фигурами как экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и председатель Совета Безопасности ООН Ванг Ингфань, все обвинения в адрес Украины со стороны Вашингтона очень быстро были сняты. Через несколько месяцев обвинения Украины в продаже «Кольчуг» Ираку» были официально признаны неподтвержденными – так же, как потом не нашли и доказательств производства химического оружия Саддамом Хуссейном», - констатировала политолог.

«Фактически Медведчук тогда спас Украину от международных санкций и защитил престиж нашей страны на мировой арене», - сделала вывод политический консультант.

Для борьбы против угроз на мировой арене нужен эффективный государственный менеджмент, приходит к выводу Комарова.

«То есть, история учит нас, что для борьбы с угрозами на международной арене нужен эффективный государственный менеджмент», - резюмировала политолог Юлия Комарова.