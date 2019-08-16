Журнал НВ в четверг, 15 августа, обнародовал свой новый рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины.

Его возглавил президент страны Владимир Зеленский, второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан, а третьим стал Ринат Ахметов — владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек Украины.

Замыкают список 24 украинских моряка, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года в Керченском проливе и до сих пор удерживает незаконно.

Список наиболее влиятельных людей страны был сформирован при участи 74 экспертов. Редакция НВ составляет подобный перечень 13-й раз (с учетом аналогичного рейтинга, выпускавшегося журналом Корреспондент вплоть до 2013 года включительно).

Главной особенностью нынешнего списка стало его кардинальное обновление: в нем появилось сразу 35 новых имен. Ранее средний уровень обновления рейтинга Топ-100 самых влиятельных, публикуемого редакцией НВ, составлял максимум 5−10%. А в 2019-м эта доля составила 35%.

«Электоральная революция», «тотальное озеленение», «смена политических элит» — такими словами эксперты рейтинга топ-100 описывают изменения, которые случились в украинских элитах в этом году, — пишет журналист НВ Иван Верстюк в материале, сопровождающем рейтинг. — Убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах и последовавший за этим триумф его партии по итогам парламентской кампании перезагрузили систему власти в Украине. И одновременно подчеркнули, что в стране остается кое-что неподвластное даже подобным переменам».

«Стабильности» стране придают миллиардеры, подпадающее под определение классических олигархов, — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Пертурбации на политическом олимпе не лишили их реальных рычагов влияния на экономику Украины и страну в целом — эти имена неизменно остаются в списке из года в год.

Главред НВ Виталий Сыч рассказывает о новом рейтинге:



1. Владимир Зеленский, президент Украины

2. Андрей Богдан, глава Офиса президента

3. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины

4. Игорь Коломойский, бизнесмен, совладелец финансово-промышленной группы Приват

5. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group

6. Арсен Аваков, глава МВД

7. Сергей Шефир, первый помощник президента

8. Петр Порошенко экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии Европейская солидарность

9. Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа, депутат IX созыва ВР

10. Виктор Медведчук, бизнесмен, политик, депутат IX созыва ВР от Оппозиционной платформы — За жизнь

11. Юрий Косюк, владелец МХП

12. Юлия Тимошенко, глава ВО Батькивщина, депутат IX созыва ВР

13. Оксана Маркарова, министр финансов

14. Руслан Рябошапка, замглавы Офиса президента

15. Руслан Стефанчук, представитель президента в ВР, депутат IX созыва ВР от партии Слуга народа

16. Иван Баканов, и. о. главы СБУ

17. Святослав Вакарчук, глава партии Голос, музыкант, депутат IX созыва ВР

18. Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа, депутат IX созыва ВР от партии Слуга народа

19. Алексей Вадатурский, гендиректор агрокомпании Нибулон

20. Виталий Кличко, мэр Киева

21. Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента

22. Андрей Веревский, главный акционер холдинга Кернел Групп

23. Андрей Коболев, глава правления НАК Нафтогаз Украины

24. Юрий Бойко, глава партии Оппозиционная платформа — За жизнь, депутат IX созыва ВР

25. Артем Сытник, глава НАБУ

26. Александр Данилюк, секретарь СНБО

27. Вадим Новинский, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от Оппозиционного блока

28. Максим Нефьодов, глава Государственной таможенной службы

29. Сергей Левочкин, бизнесмен, политик, депутат IX созыва ВР от партии Оппозиционная платформа — За жизнь

30. Галина и Александр Гереги, собственники сети гипермаркетов Эпицентр (Александр — депутат IX созыва ВР)

31. Вячеслав Климов, совладелец компании Новая почта

32. Андрей Герус, представитель президента в Кабмине, депутат IX созыва ВР от партии Слуга народа

33. Виктор Иванчик, основатель и гендиректор агропромышленного холдинга Астарта

34. Епифаний, глава ПЦУ

35. Сергей Тигипко, акционер группы ТАС

36. Давид Арахамия, депутат IX созыва ВР от партии Слуга народа

37. Вадим Пристайко, замглавы Офиса президента

38. Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ

39, Сергей Жадан, поэт, писатель, общественный деятель

40. Андрей Портнов, юрист, в прошлом замглавы Администрации президента Януковича

41 Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

42 Айварас Абромавичюс, глава набсовета государственного концерна Укроборонпром

43. Юлия Клименко, депутат IX созыва ВР от партии Голос

44. Василий Ломаченко, боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, лучший боксер мира по версии журнала The Ring

45. Александр Усик боксер, чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF, WBA

46. Елена Зеленская, первая леди

47. Елена Танасевич, глава Высшего антикоррупционного суда

48. Онуфрий, глава УПЦ МП

49. Дмитрий Фирташ, бизнесмен, владелец Group DF

50. Руслан Хомчак, глава Генштаба

51. Геннадий Кернес, мэр Харькова

52. Яков Смолий, глава НБУ

53. Игорь Гуменный, владелец и президент UBC Group, сооснователь Союза украинских предпринимателей

54. Борис Филатов, мэр Днепра

55. Василий Хмельницкий, бизнесмен, основатель UFuture Investment Group и K. Fund

56. Владимир Галантерник, бизнесмен

57. Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея

58. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции

59. Сергей Верланов, глава Государственной налоговой службы

60. Юлия Мостовая, главный редактор издания Зеркало недели

61. Константин Жеваго, совладелец и главный исполнительный директор компании Ferrexpo

62. Роман Труба, директор ГБР

63. Сергей Князев, глава Национальной полиции

64. Владимир Гройсман, премьер-министр

65. Евгений Комаровский, педиатр

66. Владислав Чечеткин, совладелец магазина Rozetka.ua

67. Андрей Ставницер, совладелец и генеральный директор порта Группа терминалов ТИС

68. Мустафа Джемилев, лидер крымских татар

69. Назар Холодницкий, глава САП

70. Ярослав Грицак, историк, профессор Украинского католического университета, директор Института исторических исследований ЛНУ

71. Виталий Антонов, глава набсовета Галнафтогаза

72. Владимир Бородянский, советник президента по гуманитарным вопросам, экс-директор StarLightMedia

73. Павел Фукс, бизнесмен

74. Владимир Костельман, гендиректор и владелец Fozzy Group

75. Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда Таблеточки

76. Григорий Суркис, бизнесмен

77. Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива

78. Филя Жебровская, глава набсовета компании Фармак

79. Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения

80. Виктория Тигипко, управляющий партнер инвестиционной компании TA Ventures

81. Элина Свитолина, теннисистка, одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира

82. Геннадий Буткевич, совладелец корпорации АТБ

83. Евгений Черняк, главный исполнительный директор холдинга Global Spirits

84. Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента

85. Святослав Шевчук, глава УГКЦ

86. Константин Григоришин, бизнесмен, владелец ФПГ Энергетический стандарт

87. Сергей Лозница, кинорежиссер

88. Виталий Хомутынник, бизнесмен

89. Дмитрий Гордон, основатель издания Гордон, главный редактор таблоида Бульвар Гордона

90. Андрей Садовый, мэр Львова

91. Ирина Геращенко, первый вице-спикер ВР VIII созыва

92. Ахтем Сеитаблаев, кинорежиссер, актер

93. Сергей Тарута, депутат ВР IX созыва от Батькивщины, совладелец Украинской горно-металлургической компании

94. Андрей Пышный, глава Ощадбанка

95. Михаил Радуцкий, бизнесмен, основатель клиники Борис

96. Влад Троицкий, режиссер, основатель театра Дах, групп ДахаБраха и Dakh Daughters, проекта Nova Opera и фестиваля ГогольФест

97. Джамала, певица

98. Виталий Портников, журналист

99. Ольга Харлан, 6-кратная чемпионка мира и 8-кратная чемпионка Европы по фехтованию

100. 24 моряка, украинские военные моряки, захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе и до сих пор незаконно удерживаемые Кремлем.