Виктор Медведчук ‒ успешный политик и бизнесмен, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» ‒ по версии журнала «Новое время» вошел в топ-10 самых влиятельных украинцев 2019 года.

В обнародованном сегодня рейтинге «100 самых влиятельных людей Украины» Виктор Медведчук занял 10-е место, поднявшись на 15 позиций по сравнению с 2018 годом.

Следует отметить, что в десятке наиболее влиятельных украинцев Виктор Медведчук ‒ единственный представитель политической оппозиции в Украине.

Тяжеловес украинской политики, имеющий весомую поддержку в обществе (напомним, на досрочных выборах в ВР партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла 2-е место), Виктор Медведчук выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и восстановление торгово-экономических отношений с РФ.

Как известно, 17 июля в Страсбурге, в Европарламенте, Виктор Медведчук презентовал мирный план ‒ План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины. Оппозиционный политик отметил, что реализация плана-концепции позволит остановить кровопролитие на Востоке страны и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.

Напомним, Виктор Медведчук с декабря 2014 года занимается вопросами обмена и освобождения удерживаемых лиц. Благодаря его содействию удалось вернуть в Украину осужденных в РФ Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко. В 2019 году, используя свой авторитет, Медведчук сумел добиться одностороннего освобождения еще четверых граждан, удерживаемых в ОРДО и ОРЛО. Всего благодаря участию Виктора Медведчука удалось вернуть 489 человек ‒ как военных, так и гражданских.