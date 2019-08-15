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Известные польские СМИ продолжают анализировать результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись 21 июля этого года.

Одной из ключевых тем для обсуждения польскими СМИ стала победа партии «Опозиционная платформа – За жизнь», которая заняла второе место на выборах, набрав 13,05% голосов избирателей.

 «Лозунгов о мире и нормализации отношений с Россией было достаточно, чтобы получить каждый восьмой голос в Украине» – перепечатали ведущие СМИ Польши статью польского политика Рышарда Чарнецкого.

Похожего мнения придерживаются и другие  авторитетные польские СМИ, отмечая важную роль партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в переговорах с Россией по снижению цены на газ для Украины.

Так, в польском издании Przewodnik Katolicki отметили, что председатель политсовета партии «Опозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук является «другом Владимира Путина» и частым посетителем Кремля.

Напомним, что 10 июля делегация «Оппозиционной платформы – За жизнь» в составе Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича отстаивала украинские интересы в Москве, обсуждая пути установления мира и снижения тарифов.

А ранее, 7 июня на полях саммита ПМЭФ  в Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой глава «Газпрома» подтвердил договоренности о скидке 25% на газ, при условии прямых закупок у РФ.
ForUm

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