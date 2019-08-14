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«Оппозиционной платформы» в новой Раде будет конституционное большинство для выполнения Минских соглашений

Благодаря голосам депутатов от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», в Верховной Раде будет конституционное большинство, необходимое для принятия законов о мирном урегулировании на Донбассе. Об этом говорится в статье на сайте Варшавского института (Польша).

«Оппозиционная платформа - За жизнь» набрала 13,05 процента голосов на выборах в Верховную Раду, которые дали ей второе место», - пишет Варшавский институт.

Варшавский институт констатирует, что по пропорциональной системе выборов 21 июля 2019 года партия Медведчука провела 37 депутатов.

«Если вы добавите шесть победителей в одномандатных округах, общая доля этой пророссийской группировки составит 43 депутата в Верховной Раде из 450 членов парламента (де-факто 424 депутата, поскольку места от оккупированного Крыма и части Донбасса не заполнены)», - подчеркивается в статье.

Варшавский институт отмечает, «что фракция президента вместе с фракцией Медведчука имеет конституционное большинство» в новой Верховной Раде.

«Поэтому теоретически, если Владимир Зеленский во имя реализации основного лозунга кампании («мир на Донбассе») пойдет на переговоры с Москвой и сепаратистами, и согласится на реализацию Минских соглашений, он без труда найдет большинство для принятия особого статуса (автономии) для Донбасса в парламенте. Другие партии вряд ли поддержат такое решение, но теперь у Зеленского есть возможность - тактический союз с Медведчуком», - прогнозирует автор Варшавского института.

На сайте Варшавского института также отметили, что Париж и Берлин будут требовать от Зеленского выполнения Минских соглашений. 
ForUm

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