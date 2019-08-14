Высказывание народного депутата VIII созыва Сергея Высоцкого о том, что к ненавистным «Народному фронту» каналам следует относиться «как к танку, который нужно подбить из ПТУРа», может быть расценено как призыв к совершению террористического акта. Такое заявление распростанила «Оппозиционная платформа – За жизнь» после скандального выступления политика в одной из телепрограмм.

«Ошметки «Народного фронта» ‒ политические трупы из команды Яценюка с зашкаливающими антирейтингами и русофобским мировоззрением… призывают уничтожать независимые медиа, - сказано в заявлении оппозиционной политсилы. - Очевидно, за годы депутатства Высоцкий привык к тому, что присутствие во власти помогает ему и его однопартийцам уходить от какой-либо ответственности. Представитель провластной политической силы не понес наказания даже за откровенно сепаратистский призыв «разорвать экономические связи с оккупированными территориями» и «отрезать их, как гангрену».

Также в «Оппозиционной платформе – За жизнь» напомнили, что правоохранительные органы на протяжении трех лет пытаются спустить на тормозах резонансное дело о готовившемся покушении на Виктора Медведчука. (По некоторым данным, в 2016 году в Доме офицеров состоялось закрытое совещание руководителей «боевого крыла Майдана» и тербатальонов, где Андрей Левус, Сергей Высоцкий и Николай Княжицкий настаивали на немедленной физической ликвидации Медведчука).

«Пять лет «Народный фронт» работал на раскол страны, с трибуны ВР продвигая свои крайне опасные, откровенно русофобские идеи о насильственной украинизации, закрытии неугодных СМИ, борьбе с инакомыслящими, - сказано в обнародованном заявлении. - Сегодня представители «партии войны» продолжают раскалывать страну, делить народ, призывать к уничтожению оппозиции и независимых медиа из студии телеканала «Прямой».

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» призвала правоохранительные органы дать оценку заявлениям Высоцкого и уверила как своих оппонентов, так и избирателей, что идет во власть «чтобы строить правовую, демократическую страну, где сила права наконец победит право силы».