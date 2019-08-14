Во главе с председателем политсовета партии Виктором Медведчуком «Оппозиционная платформа за жизнь» получила значительную поддержку украинцев на недавних выборах в Верховную Раду Украины – об этом сообщили на сайте Королевского института международных отношений Великобритании Chatham House.

«Около 20% украинцев проголосовали за различные пророссийские партии, хотя только одной («Оппозиционной платформе за жизнь». – Ред.) удалось войти в парламент» - так на сайте Chatham House прокомментировали итоги прошедших выборов в Верховную Раду Украины.

«Среди пяти партий в новом парламенте это будет единственная открыто пророссийская группа» - акцентируют на сайте Chatham House.

Также эксперты издания отметили вероятность избрания Виктора Медведчук вице-спикером по квоте оппозиции. По мнению Chatham House, Медведчук как искусный и опытный политик «будет квалифицирован в навязывании своей повестки дня большинству, которое в основном неопытно в парламентских делах» и сможет добиться автономии Донбасса и найти компромиссные решения в отношениях с Россией.

Кроме того, Chatham House отмечает, что украинские националистические партии не получили поддержку украинцев на прошедших выборах, и с результатом в 2 % не прошли в парламент.