Новому президенту Владимиру Зеленскому придется договариваться с РФ по целому списку вопросов. Но, если Зеленский решит «повоевать» с Виктором Медведчуком и его соратниками, то никто в России разговаривать с ним не станет. Об этом пишет в Facebook политолог Василий Вакаров.

Вакаров пишет, что есть целый «комплекс вопросов между Украиной и Россией, требующих решения на высшем уровне» - это и мирное урегулирование на Донбассе, и судьба украинских моряков, и контракты на поставку и транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» после 1 января 2020 года и т.д.

«Осознавая весь комплекс проблем, очевидно одно – президенту Володимир Зеленський придется договариваться с Россией. И шансы на положительный результат есть, при условии, если только новый президент и его команда не наделают серьезных ошибок», - прогнозирует политический эксперт.

Но, как пишет Вакаров, если Зеленский будет воевать с Медведчуком и его соратниками, то никаких шансов договориться с Россией у него не будет.

«Однако, к примеру, если Зеленский и его команда будут воевать с Медведчуком и его соратниками из «Оппозиционной платформы – За жизнь», то у него не получится договориться с нынешней Россией», - предостерегает политолог.

Василий Вакаров напоминает, что уже при президенте Зеленском состоялось несколько встреч Медведчука с первыми лицами Российской Федерации. Политолог приводит такие примеры как встреча Медведчука и Бойко с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером 7 июня 2019 года в Санкт Петербурге, встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым 10 июля и т.д.

«18 июля состоялась встреча Медведчука с Путиным, на которой шел разговор о самых актуальных проблемах российско-украинских отношений. Немаловажное значение имеет то обстоятельство, что в этой встрече принимал участие и белорусский президент Александр Лукашенко», - аргументирует политолог.

Как итог, официальный Кремль постоянно демонстрирует, кого из украинских политиков считает договороспособным – это Виктор Медведчук» - подчеркнул он.

По словам Вакарова, если Зеленский рискнет воевать с Медведчуком то фактически «выстрелит себе в ногу».

«В политикуме существует такое выражение «не выстрелить себе в ногу», обозначающее, что при решении важных проблем необходимо, в первую очередь, не навредить самому себе. И если Зеленский, в данной, конкретной ситуации, вдруг решит «повоевать» с Медведчуком, то может «выстрелить себе в ногу», - прогнозирует политолог Василий Вакаров.