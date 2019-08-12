«Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что оппозиция обещает поддержать любую партию, которая будет выступать за мир на Донбассе» - сообщает ведущее пакистанское издание Urdu Point.

Это заявление Виктор Медведчук озвучил вскоре после того, как партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» стала второй по количеству голосов избирателей на июльских выборах, получив 43 места из 450 мест в Верховной Раде Украины.

«Мы вступим в союз с любой политической силой, цель которой - принести мир и прекратить военные действия. Нам все равно, из какой они фракции или какая у них идеология», - пишут по словам Виктора Медведчука на сайте Urdu Point.

На странице издания Urdu Point также отметили, что по оценкам ООН в результате борьбы за контроль над двумя отколовшимися провинциями на востоке Украины погибло около 13 000 человек. Нормандский формат позволил заключить три соглашения о прекращении огня в течение пяти лет, но старая украинская власть не сделала практически ничего, чтобы остановить кровопролитие.