Экс-губернатор Закарпатья и бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль считает, что Виктор Медведчук, глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь», – единственный на сегодняшний момент в Украине человек, который способен эффективно вести переговоры с Москвой, заниматься обменом пленными и достичь реальных результатов в вопросах мира.

«Если эту проблему может решить Медведчук, то пусть решает. Думаю, он не претендует называться героем Украины. Я, например, не могу поехать к Путину. И Порошенко не мог. А Медведчук может. То путь едет!», – заявил Москаль в ходе онлайн-чата на сайте «Главред».

Он также отметил, что новой украинской власти не нужно было отстранять Виктора Медведчука от переговорного процесса в Минской контактной группе по Донбассу.

«Мы убрали Медведчука из минского процесса, а его необходимо было отправить в Москву. Зачем ему ехать в Минск, где нет тех, с кем можно принципиально решать проблему. Говорить нужно с теми, кто в Москве», – сказал экс-губернатор, заметив, что украинские политики занимаются языком, религией, чем угодно, только не вопросами войны и мира. А именно это – ключевые для страны задачи сегодня. И в их решении важны прямые переговоры с Россией.

«На Путина столько наклеили ярлыков: и «спаситель», и «собиратель земель русских», и «миротворец», и «тот, кто спасет от фашистов, правосеков и бандеровцев»… Поэтому искать взаимопонимание и говорить необходимо именно с Путиным», – сказал Москаль.

Он также подчеркнул, что Виктор Медведчук – единственный, кто может задать новый формат переговоров и получить результат. Пока же, по его словам, новая власть только поменяла переговорщиков в Минской контактной группе, чтобы создать иллюзию, что что-то делается. Но результата нет, поэтому необходимо действовать иначе. Геннадий Москаль отметил, что даже если это будут «непопулярные шаги, и «правые» будут выступать и жечь шины», нужно что-то менять, другого выхода нет.

«Я скажу то, чего никто не хочет услышать ни в нашем обществе, ни во власти. Без Медведчука они ничего в Минске не сделают, потому что Медведчук – единственный, с кем готов говорить Путин», – заявил бывший глава Луганской ОВГА.

Геннадий Москаль также напомнил, что Виктор Медведчук, глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь», не на словах, а реальными делами уже не раз доказал свою эффективность как переговорщика.

«Медведчук, как известно, занимался обменом пленными, и никому вроде не мешал, привозил наших людей домой. Я лично спрашивал у него, почему прекратились обмены в определенный момент. Ведь большинство обменов происходило через Луганскую область, и они не могли происходить так, чтобы об этом не знал глава администрации. Поэтому я был в курсе дел, так как возглавлял тогда ВГА. То, что пленных возил Медведчук, я видел. А других, тех, кто говорил с трибуны Верховной Рады или на телевидении, что кого-то вызволял, никого не видел. А Медведчук приводил людей на украинскую сторону, потом забирал их людей и вез туда», – рассказал Москаль.

По его словам, сегодня украинской власти стоило бы предоставить Виктору Медведчуку соответствующие полномочия, чтобы он мог официально заниматься переговорами.

«Чтобы проводить какие-то переговоры, Медведчук должен иметь полномочия. Во времена Порошенко Медведчук занимался только вопросами обмена. На другое его не уполномочивали», – отметил Москаль.

Он также предостерег, что украинцы не могут все время быть заложниками ситуации, когда кто-то кого-то боится, кто-то не хочет потерять лицо, кто-то переживает за свой рейтинг или имидж. В такой ситуации Украина рискует оказаться в вечном конфликте, как это происходит между Северной и Южной Кореями.