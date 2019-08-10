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Виктор Медведчук от имени политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и миллионов украинцев, проголосовавших на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины за политическую силу, которая исповедует риторику мира и выступает за восстановление добрососедских отношений с РФ, сердечно поблагодарил председателя всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за искренние поздравления и теплые пожелания.

«Уверен, что диалог наших партий, направленный на реализацию самых насущных чаяний граждан наших государств: восстановление сотрудничества Украины и России, развитие экономик наших государств, повышение уровня жизни, – служит исполнению воли граждан Украины и России», – говорится в благодарственной телеграмме.

«Межпартийная работа, которую ведут наши политические силы, является важным инструментом для нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией», – отметил Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» пожелал Дмитрию Медведеву, а также членам и сторонникам всероссийской политической партии «Единая Россия» удачи и реализации самых смелых замыслов.

Как известно, 10 июля 2019 года в московском офисе «Единой России» прошла встреча Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Тараса Козака с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, а также с председателем Высшего совета партии «Единая Россия», представителем РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Востоке Украины Борисом Грызловым, руководством Госдумы: первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым, заместителем председателя Госдумы, руководителем фракции «Единой России» Сергеем Неверовым.
ForUm

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